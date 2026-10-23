Майкъл Карик пред уволнение в Манчестър Юнайтед, мачът с Борнемут може да реши съдбата му

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик е изправен пред решаващи дни за бъдещето си на "Олд Трафорд“. Английският специалист се намира под огромно напрежение след поредицата от разочароващи резултати, а предстоящият двубой срещу Борнемут във Висшата лига може да се окаже определящ за оставането му начело на отбора.

Според информация на ESPN ръководството на Манчестър Юнайтед е взело решение Карик да води тима и в неделното домакинство срещу Борнемут, въпреки нарастващото недоволство от представянето на отбора.

Manchester United have won just two of their eleven matches this season… 2-0 vs. Hull 5-2 vs. Ipswich 2-2 vs. Everton 4-0 vs. Sabah 1-0 vs. Manchester City 3-2 vs. Brighton 1-1 vs. Fulham 1-1 vs. Tottenham 2-0 vs. Atletico Madrid 1-1 vs. Leeds 4-1 vs. Como They've not won a single match in seven games. Surely it's time to make a change? Carrick is out of his depth. — Football Tweet (@Footballtweet) October 21, 2026

Последният сериозен удар върху позициите на 45-годишния наставник дойде след унизителното поражение с 1:4 от Комо в Шампионската лига. Загубата в Италия задълбочи кризата при "червените дяволи“, които имат едва една победа във Висшата лига от началото на сезона и се намират в серия от седем поредни срещи без успех във всички турнири.

Въпреки че подписа двугодишен договор през май, Карик вече е подложен на сериозни съмнения относно способността си да стабилизира отбора. Ръководните фактори на "Олд Трафорд“ осъзнават, че при липса на незабавно подобрение в резултатите треньорската смяна може да стане неизбежна.

Според ESPN представянето срещу Комо е предизвикало сериозно разочарование сред високопоставените фигури в клуба. Слабата игра на отбора е изненадала неприятно ръководството, като резервата Амад Диало е бил сред малкото футболисти, получили положителна оценка за изявите си.

Напрежението в Манчестър Юнайтед обаче не се ограничава единствено до треньорския пост. В клуба нараства недоволството от липсата на отговорност сред част от футболистите, а публичните критики на капитана Бруно Фернандеш допълнително изостриха обстановката.

Португалският национал постави под въпрос тактическия подход на Карик след поражението от Комо, като коментарите му предизвикаха сериозни реакции. Според публикацията ръководството е обсъждало дали изказването на Фернандеш изисква дисциплинарни мерки.

Това не е първият случай през последните седмици, в който водещ футболист на Манчестър Юнайтед публично изразява недоволство от случващото се в клуба. По-рано защитникът Лисандро Мартинес отправи критики към футболния директор Джейсън Уилкокс и ръководството след загубата с 0:2 от Атлетико Мадрид.

Аржентинският национал впоследствие беше глобен и принуден да поднесе публично извинение за думите си. Поредицата от подобни ситуации засилва усещането за напрежение в съблекалнята и поставя допълнителни предизвикателства пред Карик.

След поражението в Шампионската лига футболистите на Манчестър Юнайтед получиха почивен ден в четвъртък, а в петък трябва да подновят тренировъчния процес преди домакинството срещу Борнемут. Карик ще застане и пред медиите на традиционната си пресконференция преди двубоя.

Предстоящият съперник на "червените дяволи“ пристига на "Олд Трафорд“ в отлично настроение след впечатляващата победа с 3:0 над Милан в Лига Европа. Воденият от Марко Розе Борнемут демонстрира сериозна форма и ще се опита да задълбочи проблемите на английския гранд.