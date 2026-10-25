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Майкъл Карик: Това е трудна ситуация, няма как да се скрием от нея

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Чете се за: 03:17 мин.
Спорт
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Мениджърът на Манчестър Юнайтед призна, че не знае как изглежда бъдещето му и това на „червените дяволи".

Майкъл Карик
Снимка: БТА
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Майкъл Карик призна, че не знае какво ще му донесе бъдещето, след като Манчестър Юнайтед загуби с 0:3 от Борнемут на „Олд Трафорд" в поредния кръг на Висшата лига. През седмицата пък Юнайтед претърпя поражение с 1:4 от дебютанта в Шампионската лига Комо.

„Това е трудна ситуация, няма как да се скрием от нея. Как изглежда и какво следва, наистина не знам. Винаги ще давам най-доброто от себе си за футболния клуб и няма да променя това сега. Обичам това, което правя, и чувствам отговорността - ще трябва да изчакаме и да видим“, каза мениджърът пред Sky Sports след представяне, което предизвика освирквания на "Олд Трафорд".

Юнайтед е 16-ти във Висшата лига след осем мача и е само на една точка над зоната на изпадащите. Карик избра да остави Бруно Фернандеш на пейката, след като капитанът на Юнайтед разкритикува тактиката, използвана при поражението в Комо.

„Винаги има моменти, в които се опитваш да вземеш решения, които да променят хода на играта и да доведат до промяна. Това са решенията, които взехме днес. Труден ден е за играчите. Влязохме в мача малко разтърсени и това можеше да се усети на терена. Те продължиха и са разочаровани, наранени са. Футболистите го усещат. Не е приятно чувство, когато видиш разочарованието. Това е, трябва да го приемеш и това е ситуацията, в която се намираме в момента“, заяви още мениджърът на "червените дяволи".

Карик, който записа 464 участия за Юнайтед между 2006 и 2018 година, направи обиколка на терена след последния съдийски сигнал и изглеждаше развълнуван. Но той настоя, че не се сбогува с феновете на Юнайтед.

„Това не беше сбогуване за мен. Със смесени чувства съм, моите играчи преминават през труден период. Донякъде можем да помогнем, донякъде ситуацията се разплита и момчетата го усещат в момента. Смесени емоции за феновете да реагират по този начин. Ще отнеме малко време, за да се осмисли от феновете, но със сигурност оценявам тяхната подкрепа. Ситуацията е такава, нямаме резултати или представяния, които да са достатъчно добри. Трудно ми е да прекарам такъв ден в този клуб и да усетя емоцията - динамиката на това, което беше днес. Не за мен лично, а за Манченстър Юнайтед. Чувствам голяма отговорност. В клуба съм от дълго време. Ужасно много боли да се гледа как преминаваме през това в този момент", завърши Майкъл Карик.

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#Майкъл Карик

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