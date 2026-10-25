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Кризата в Манчестър Юнайтед се задълбочи след унизителна загуба от Борнемут

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Спорт
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Поражението предизвика гнева на феновете на Юнайтед.

Майкъл Карик
Снимка: БГНЕС
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Манчестър Юнайтед допусна тежка загуба с 0:3 от Борнемут на „Олд Трафорд“ в среща от осмия кръг на Висшата лига. Така тимът на Майкъл Карик удължи серията си без победа до осем поредни мача във всички турнири, като в пет от тях претърпя поражение.

Раян откри резултата в 38-ата минута, а пет по-късно Маркъс Тавърниър удвои аванса на гостите след грешка на Лени Йоро. В 71-вата минута Еванилсон се възползва от неразчетено излизане на вратаря Сене Ламенс и оформи крайното 3:0.

Поражението предизвика гнева на феновете на Юнайтед. Част от привържениците напуснаха стадиона още преди почивката, а от трибуните се чуха скандирания срещу ръководството и призиви за оставки.

На фона на кризата при „червените дяволи“ Борнемут продължава възхода си с четвърта поредна победа. За Юнайтед предстои тежка серия от мачове срещу Челси, Рома, Астън Вила и Ливърпул, а напрежението около Карик се засилва. Капитанът Бруно Фернандеш остана на резервната скамейка и не се появи в игра.

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#Висша лига 2026/27 #ФК Борнемут #ФК Манчестър Юнайтед #Майкъл Карик

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