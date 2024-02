Майката на Навални не е била допусната до моргата в Русия

Майката на Алексей Навални не е била допусната до моргата в руския град Салехард, написа в социалната мрежа "Екс" говорителят на Навални Кира Ярмиш, цитирана от Ройтерс.

The Investigative Committee informed the mother and the lawyers that the investigation of the death of Navalny has been extended. They don’t say how long it will take. The cause of death is still "unknown.”



They lie, buy time for themselves and do not even hide it.