След смъртта на Навални: Арестувани и осъдени в Русия заради участие в демонстрации в негова памет

Най-малко 150 души са били осъдени в Русия заради участието си в демонстрациите в памет на Алексей Навални. Присъдите им достигат до 14 дни затвор.

Повече от 400 души бяха задържани през уикенда, след като смъртта на руския опозиционен лидер предизвика огромна вълна от протести в цялата страна. Продължава мистерията около обстоятелствата на неговата смърт, а властите все още не са предали тялото на семейството му.

Днес съпругата на Навални - Юлия, ще присъства на заседанието на Съвета по външни работи на Европейския съюз. Това съобщи в социалната мрежа Екс европейският първи дипломат Жозеп Борел. Министрите от Европейския Съюз ще отправят силно послание на подкрепа на борците за свобода в Русия и ще почетат паметта на критика на Кремъл, пише Борел.

