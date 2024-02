Юлия Навалная ще присъства на Съвета по външни работи на ЕС

Юлия Навалная - съпругата на руския опозиционер Алексей Навални, който почина в наказателна колония в Арктика, ще присъства утре на заседанието на Съвета по външни работи на Европейския съюз.

Това съобщи в Х (Туитър) върховният представител на ЕС за външната политика и сигурността Жозеп Борел

On Monday, I will welcome Yulia Navalnaya at the EU Foreign Affairs Council.



EU Ministers will send a strong message of support to freedom fighters in Russia and honour the memory of Alexi @navalny.