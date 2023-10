Макс Верстапен е най-бърз и в третата свободна тренировка в Мексико

Шампионът Макс Верстапен от отбора на Ред Бул беше най-бърз и в третата и последна свободна тренировка преди Гран При на Мексико във Формула 1.

В първите две отново той показа, че няма намерение да намалява оборотите въпреки вече осигурената титла. Мотивацията за него е да постигне рекордната 16-а победа през сезона в неделя на пистата Аутодромо Ерманос Родригес в Мексико Сити.

Верстапен не вървеше в никакъв случай на върха и в третата тренировка, но последните 17 минути бяха негови и той даде най-доброто време от 1 минута, 17.887 секунди. Александър Албон от отбора на Уилямс, който водеше в голяма част от третата тренировка, затвърди добрите си изяви и от първата. Той се нареди в крайна сметка втори – тотална изненада, завършвайки на 0.070 секунди от Верстапен. Местният любимец Серхио "Чеко" Перес с другия болид на Ред Бул, завърши на 3-о място, изоставайки на 0.139 секунди от съотборника си.

Неприятните емоции бяха за отбора на Ферари, които имаха ужасяваща сесия точно преди квалификацията за място. Шарл Льоклер остана на 13-о място, а Карлос Сайнс-младши остана чак 15-и.

