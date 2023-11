Макс Верстапен постигна 18-а победа на Гран при на Лас Вегас

Осигурилият третата си световна титла Макс Верстапен спечели и Гран при на Лас Вегас във Формула 1. Това бе 18-и успех на нидерландския пилот на Ред Бул за сезона.

Той тръгна от втора позиция, но още на първия завой на пистата затвори Шарл Льоклер, при което принуди пилота на Ферари да напусне пистата, за да избегне удар. По-късно нидерландецът бе наказан за действието си с 5 секунди, което обаче не направи особено впечатление на шампиона. Това бе 53-а победа в кариерата на Ферстапен, с което той се изравни със Себастиан Фетел и вече е на трето място във вечната ранглиста.



В крайното класиране Льоклер остана на 2.070 секунди зад Фертапен и изпревари само с 29 стотни втория пилот на Ред Бул Серхио Перес. Четвърти завърши французинът Естебан Окон с Алпин, а не пета позиция завърши канадецът Ланс Строл с Астън Мартин. В зоната на точките са още двамата пилоти на Мерцедес Люис Хамилтън и Джордж Ръсел, испанецът Фернандо Алонсо с Астън Мартин и австралиецът Оскар Пиастри с Макларън.

Малко след старта британецът Ландо Норис с Макларън се заби в стената и отпадна от състезанието, като веднага заяви по радиостанцията, че е добре и излезе невредим от болида. Той все пак бе откаран в медицински център, за да се провери състоянието му. На пистата бе пусната кола за сигурност. При подновяването на състезанието имаше контакт и между болидите на Фернандо Алонсо и Валтери Ботас.

В първата част на състезанието имаше разменено лидерство, като на първата позиция се редуваха Верстапен и Льоклер. В един момент нидерландецът влезе в бокса, но смени само гумите си, а не и увреденото предно крило, за да не губи време.

В 36-ата обиколка Льоклер си върна лидерската позиция, след като изпревари Серхио Перес, който три обиколки по-рано бе излязъл на първо място. Това бе отлично каране за мексиканеца, който не бе в Топ 10 на старта на състезанието.

В края на състезанието Макс Ферстапен се откъсна сам напред и продължи през цялото време да увеличава аванса си, правейки най-бързи обиколки на пистата. В 43-ата обиколка Шарл Льоклер направи грешка и бе изпреварен от Чеко Перес.

Буквално в последния момент Льоклер атакува, изпревари Перес и не позволи на мексиканеца да контраатакува, което му осигури второ място в крайното класиране.

He never gave up



Charles Leclerc's incredible last-lap overtake on Sergio Perez for second place! ‍#LasVegasGP #F1 @ScuderiaFerrari @Charles_Leclerc pic.twitter.com/xHWOCghqwA