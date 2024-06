Макс Верстапен с победа №60 в кариерата си след Гран при на Канада

Макс Верстапен записа шестата си победа за сезона и 60-та в кариерата си във Формула и увеличи драстично преднината си на върха в генералното класиране след отпадането на Шарл Льоклер. Ландо Норис пък зае второто място и по този начин съкрати пасива си от състезателя на Ферари на седем точки. Джордж Ръсел завърши на третото място пред съотборника си Люис Хамилтън, а след него финишира Оскар Пиастри.

Ръсел направи отличен старт на мократа настилка и запази първото си място от квалификацията, а зад него се нареди Верстапен. Британският пилот на Мерцедес получи чист път пред себе си и си гарантира за известно време първото място срещу нидерландеца, който нямаше най-добрата видимост.

️️️️️

️️️️️



LIGHTS OUT IN MONTREAL!!!



George Russell leads off the line and into the first corner! #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/933PSH222K — Formula 1 (@F1) June 9, 2024

Хаас изненада всички и бе единственият отбор с гуми за мокро състезание, докато другите 18 болида заложиха на средната смес. Това даде резултат за американския тим и Кевин Магнусен, който бързо се изкачи до петата позиция с изпреварване дори и срещу Хамилтън, а Нико Хюлкенберг попадна в топ 10. И на двамата обаче им се наложи да влязат за интермедиът скоро след това заради изсъхващия асфалт, което доведе до смъкване в подреждането.

Междувременно, Льоклер докладва за нещо странно в болида си и излезе от челната десетка, като проблемът бе в двигателя. Пилотът на Ферари бе твърде бавен на правите. Сайнц пък направи лош старт и остана 14-ти във втората обиколка.

Кулминацията на състезанието бе около 20-та обиколка. Верстапен влезе в тревното покритие покрай втория завой и Ландо Норис се залепи зад опашката му, а изпреварването се случи четири обиколки по-късно. Пилотът на Макларън летеше по трасето в този период и мина дори пред Ръсел малко преди последния завой в 22-та обиколка.

LAP 22/70



Lando says see ya, George



NORRIS LEADS THE CANADIAN GRAND PRIX #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/ppo5STkqEK — Formula 1 (@F1) June 9, 2024

Само две обиколки по-късно отново се появиха капки дъжд, а катастрофа на Логан Сарджънт вкара всички в бокса за смяна на гуми. На Норис обаче това му отне една допълнителна обиколка, тъй като вече бе подминал питлейна, а това му коства първото място за сметка на Верстапен и второто за сметка на Ръсел.

Трикратният световен шампион бързо си изгради солидна преднина на първа позиция, а това не бе променено и от вторите влизания в бокса. Норис бе по-бърз в този момент и записа два поредни рекорда на трасето, но не успя да се върне пред нидерландеца след своето влизане. Той обаче спечели бързо директната битка със сънародника си от Мерцедес за второто място.

LAP 51/70



A fantastic battle between the two Brits! ️



Norris has got past Russell but the Mercedes driver hasn't given up on P2 yet#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/RgKFVZrkTu — Formula 1 (@F1) June 9, 2024

Фернандо Алонсо и Ланс Строл заеха шестата и седмата позиция за Астън Мартин, а десетката бе запълнена от Даниел Рикиардо и пилотите на Алпин Пиер Гасли и Естебан Окон.

Макс Верстапен финишира с 3.879 секунди пред пилота на Макларън и записа шеста победа за сезона във Формула 1. Той вече има 194 точки в генералното класиране и увеличи драстично преднината си на върха, тъй като Ферари направи първото си двойно отпадане за сезона с техническите проблеми на Льоклер и катастрофа на Сайнц, който отнесе със себе си и Александър Албън.

Все пак монегаскът остава втори в класирането при пилотите със 138 точки и седем повече от Норис.

Последвайте нашия канал "Спорт по БНТ" във Viber

Последвайте ни и във Фейсбук, за да сте винаги в час с последните спортни новини

Намерете БНТ в социалните мрежи: Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на: