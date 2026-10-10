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Макс Верстапен с юбилеен полпозишън в Сингапур, Ферари диша във врата на световния шампион

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Спорт
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Пилотът на Ред Бул записа 50-а първа стартова позиция в кариерата си, а Шарл Льоклер и Люис Хамилтън останаха на по-малко от две десети от секундата

Макс Верстапен с юбилеен полпозишън в Сингапур, Ферари диша във врата на световния шампион
Снимка: AP Photo
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Макс Верстапен продължава силното си представяне във Формула 1, след като спечели квалификацията за Гран При на Сингапур и записа юбилейния 50-и полпозишън в кариерата си. Четирикратният световен шампион ще потегли от първа позиция в неделното състезание на пистата "Марина Бей“, след като по-рано през деня триумфира и в спринтовата надпревара.

Нидерландският пилот на Ред Бул постигна най-добро време от 1:31.373 минута на осветеното градско трасе с дължина 4.927 километра. Това е първи полпозишън за Верстапен в Сингапур, където той все още преследва и дебютната си победа в основното състезание.

Битката за първата стартова позиция беше изключително оспорвана, като най-сериозната конкуренция на нидерландеца дойде от пилотите на Ферари. Шарл Льоклер остана само на 0.054 секунди от най-доброто време, а неговият съотборник Люис Хамилтън завърши трети с изоставане от 0.123 секунди.

Така двамата представители на италианския тим ще се опитат да окажат натиск върху Верстапен още в началото на неделната надпревара.

Пилотът на Ред Бул пристига в Сингапур след успешен уикенд в Малайзия, където спечели първата си победа за сезона, потегляйки от полпозишън. Тогава той остави зад себе си именно Хамилтън и Льоклер, които отново се очертават като основните му съперници.

Лидерът в генералното класиране Кими Антонели с Мерцедес ще стартира от четвърта позиция. Италианецът завърши четвърти и в спринтовото състезание, а в шампионата разполага с преднина от 89 точки пред съотборника си Джордж Ръсел.

За британския пилот уикендът в Сингапур се развива далеч по-неприятно. Ръсел катастрофира още във втората обиколка на спринта, а въпреки шестото си време в квалификацията ще трябва да потегли от края на стартовата решетка заради превишаване на разрешените количества компоненти на силовия агрегат.

Наказанието на Ръсел ще позволи на двамата пилоти на Макларън – Ландо Норис и Оскар Пиастри, да застанат един до друг на третата стартова редица. Норис даде пето време в квалификацията, докато Пиастри се нареди седми, но ще спечели една позиция заради санкцията на пилота на Мерцедес.

Двамата съотборници имаха и сериозен инцидент по време на спринтовата надпревара. В последната обиколка те се сблъскаха в битка за четвъртото място, като Пиастри отпадна, а Норис успя да достигне до финала на осма позиция, макар и с физически дискомфорт след случилото се.

Проблеми не липсваха и за останалите отбори. Естебан Окон от Хаас се удари в предпазната стена още в началото на квалификацията, но успя да продължи участието си.

Още по-тежък се оказа денят за Исак Хаджар от „Ред Бул“. Технически проблем с болида му попречи да запише време в квалификацията, след като по-рано беше принуден да се откаже и от спринтовото състезание.

#Формула 1 сезон 2026 #Гран При на Сингапур #Макс Верстапен

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