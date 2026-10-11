Макс Верстапен триумфира за първи път в Сингапур

Макс Верстапен триумфира за първи път в кариерата си в Гран При на Сингапур, след като доминира през целия състезателен уикенд на пистата „Марина Бей“. Пилотът на Ред Бул затвърди отличната си форма, след като спечели спринтовата квалификация, спринта и квалификацията, а след това заслужено стигна и до победата в основното състезание.

Четирикратният световен шампион записа втори пореден силен уикенд, след като преди това триумфира и в Гран При на Бахрейн на „Сепанг“ в Малайзия, постигайки първия си успех за сезона.

Втори в Сингапур завърши Шарл Льоклер с Ферари, а третото място зае лидерът в генералното класиране Кими Антонели с Мерцедес. Италианецът има отлична възможност да си осигури световната титла още в следващите стартове, като може да го направи в Гран При на САЩ.

В зоната на точките място намериха още Ландо Норис и Оскар Пиастри с Макларън, Люис Хамилтън с Ферари, Лиъм Лоусън с Рейсинг Булс, Нико Хюлкенберг с Ауди, Джордж Ръсел с Мерцедес и Исак Хаджар с Ред Бул.

Антонели има аванс от 102 точки пред съотборника си Джордж Ръсел. Така италианецът може да стане световен шампион още в Гран При на САЩ в Остин на 25 октомври, ако след състезанието преднината му пред британеца достигне поне 125 точки.