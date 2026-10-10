Малага и Еспаньол не се победиха в Ла Лига

Малага и Еспаньол подновиха битките в испанската Ла Лига , след като на старта на 8-ия кръг завършиха 1:1. Домакините, които влязоха в мача от последното 20-о място, се спасиха от поражението с гол на Адриан Ниньо в 3-ата минута на допълнителното време.

Гостите от Еспаньол диктуваха събитията преди почивката и откриха резултата още в 13-тата минута, като точен беше Браян Сарагоса след подаване на Хавиер Ернандес.

Малко по-късно, преди да измине и половин час от началото на срещата, момчетата на Маноло Гонзалес трябваше да удвоят преднината си, след като се откри шанс за Роберто Фернандес, но вратарят Алфонсо Ереро отби, при добавката пък се откри златна възможност и за Ернандес, експертно блокирана от Карлос Пуга.

Началото на второто полувреме беше за домакините, които все още нямат победа. И бяха на сантиметри от изравняването, когато пряк свободен удар на Пабло Мартинес се отби в напречната греда.

Без да се отказват до самия край, южняците атакуваха и бяха възнаградени в самия край. Упоритостта им най-накрая се отплати в последната минута на добавеното време, когато резервата Адриан Ниньо стреля с великолепно воле след центриране на Рафита, за да донесе драматична точка в битката.