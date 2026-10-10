БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Малага и Еспаньол не се победиха в Ла Лига

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Запази

Късен гол спаси домакините от поражението.

Малага и Еспаньол не се победиха в Ла Лига
Слушай новината

Малага и Еспаньол подновиха битките в испанската Ла Лига , след като на старта на 8-ия кръг завършиха 1:1. Домакините, които влязоха в мача от последното 20-о място, се спасиха от поражението с гол на Адриан Ниньо в 3-ата минута на допълнителното време.

Гостите от Еспаньол диктуваха събитията преди почивката и откриха резултата още в 13-тата минута, като точен беше Браян Сарагоса след подаване на Хавиер Ернандес.

Малко по-късно, преди да измине и половин час от началото на срещата, момчетата на Маноло Гонзалес трябваше да удвоят преднината си, след като се откри шанс за Роберто Фернандес, но вратарят Алфонсо Ереро отби, при добавката пък се откри златна възможност и за Ернандес, експертно блокирана от Карлос Пуга.

Началото на второто полувреме беше за домакините, които все още нямат победа. И бяха на сантиметри от изравняването, когато пряк свободен удар на Пабло Мартинес се отби в напречната греда.

Без да се отказват до самия край, южняците атакуваха и бяха възнаградени в самия край. Упоритостта им най-накрая се отплати в последната минута на добавеното време, когато резервата Адриан Ниньо стреля с великолепно воле след центриране на Рафита, за да донесе драматична точка в битката.

#Малага ФК #Ла Лига 2026/2027 #ФК Еспаньол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
1
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Убита е 45-годишна жена в Пловдив
2
Убита е 45-годишна жена в Пловдив
Специално за БНТ: Преди броени минути протече операция по обследване на ударения от дрон кораб "Ейбъл"
3
Специално за БНТ: Преди броени минути протече операция по...
Непълнолетен е задържан за убийството на майка си в Пловдив
4
Непълнолетен е задържан за убийството на майка си в Пловдив
Кражба за 5 млн. евро: Задигнаха 50 000 бутилки вино от винарна в Тоскана
5
Кражба за 5 млн. евро: Задигнаха 50 000 бутилки вино от винарна в...
От НЗОК установиха над 1 млн. евро неоснователно получени суми в аптеки
6
От НЗОК установиха над 1 млн. евро неоснователно получени суми в...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
3
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
4
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя София – Бургас
5
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя...
Константин Папазов е новият президент на Българската федерация по баскетбол
6
Константин Папазов е новият президент на Българската федерация по...

Още от: Футбол

Първа лига се завръща с емоционален мач на "Колежа"
Първа лига се завръща с емоционален мач на "Колежа"
Ланс изненада Лион и сложи край на серията си без победа Ланс изненада Лион и сложи край на серията си без победа
Чете се за: 04:27 мин.
Борусия Дортмунд с първа грешна стъпка за сезона след драматичен срив срещу Вердер Борусия Дортмунд с първа грешна стъпка за сезона след драматичен срив срещу Вердер
Чете се за: 05:00 мин.
Кристиано Роналдо отговори на критиките с гол и поведе Ал Насър към категорична победа (ВИДЕО) Кристиано Роналдо отговори на критиките с гол и поведе Ал Насър към категорична победа (ВИДЕО)
Чете се за: 02:55 мин.
Венсан Компани за Майкъл Олисе: Той вече е световна класа, няма никакво съмнение Венсан Компани за Майкъл Олисе: Той вече е световна класа, няма никакво съмнение
Чете се за: 02:22 мин.
УЕФА наказа Сърбия с мач без публика и сериозни глоби заради расистко поведение на феновете УЕФА наказа Сърбия с мач без публика и сериозни глоби заради расистко поведение на феновете
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Рекорден брой участници се включват тази година в Софийския маратон
Рекорден брой участници се включват тази година в Софийския маратон
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Потребителските ни права: Защо някои търговци налагат ограничения при плащане с карта? Потребителските ни права: Защо някои търговци налагат ограничения при плащане с карта?
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Доналд Тръмп обяви сделка с Путин за руски дизел Доналд Тръмп обяви сделка с Путин за руски дизел
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Двойно торнадо връхлетя италианския остров Сицилия, 11 души са ранени Двойно торнадо връхлетя италианския остров Сицилия, 11 души са ранени
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Ураганът "Исайас" връхлетя американския щат Флорида
Чете се за: 00:32 мин.
По света
ЕКСКЛУЗИВНО: Само екип на БНТ засне акцията от борда на хеликоптер...
Чете се за: 05:25 мин.
Общество
Юлиан Вергов за „Под прикритие“: Нещата са станали,...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
След топлото време, идват валежи и осезаемо захлаждане от понеделник
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ