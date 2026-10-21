Манарино с рекордна победа на турнира в Алмати

Френският левичар Адриан Манарино достигна до четвъртфиналите на турнира от сериите АТР 250 в Алмати (Казахстан) след успех в три сета срещу Андрей Рубльов (Русия).

38-годишният ветеран, който игра във финала на миналогодишното издание, надигра поставения под номер 4 руснак с 6:4, 3:6, 6:3 за два часа и 16 минути и постигна рекордна 12-а победа на турнира.

Французинът проби още в първия гейм на откриващия сет, а при 3:2 отрази пет брейкбола на съперника и успя да стигне до 6:4. Във втората част ветеранът допусна пробив и изостана с 0:3, а до края ѝ не успя да отвърне и така двубоят се реши в трети сет.

В него двамата бяха равностойни до 3:3, но Манарино спечели три поредни гейма и стигна до крайния успех. Следващият му съперник ще бъде Николоз Базилашвили (Грузия), който победи Факундо Диас Акоста (Аржентина) с 6:2, 6:4.

Другият четвъртфиналист, който е известен днес, е Джеймс Дъкуърт (Австралия), който поднесе изненада срещу втория поставен Лучано Дардери (Италия) със 7:5, 7:6(7). В следващата фаза австралиецът ще се изправи срещу победителя от двубоя между Стефанос Циципас (Гърция) и местния ветеран Михаил Кукушкин, който играе в последния турнир за кариерата си.

В двубои от първия кръг, играни днес, Матия Белучи (Италия) отстрани шестия поставен Томас Мартин Ечевери (Аржентина) със 7:5(5), 2:6, 6:4, докато Томаш Махач (Чехия) спечели срещу участващия с "уайлд кард" представител на домакините Зангар Нурланули с 6:2, 6:0.