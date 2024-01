Манчестър Сити се справи лесно с Бърнли при завръщането на Холанд, Тотнъм надви Брентфорд след шоу в Лондон

Отборът на Манчестър Сити записа четвъртата си поредна победа във Висшата лига, след като в среща от 22-ия кръг надигра с 3:1 като домакин състава на Брайтън.

На своя "Етихад" "гражданите" доминираха изцяло през първото полувреме и това даде отражение в две попадения на аржентинеца Хулиан Алварес в 16-ата и 22-ата минута, с които той отпразнува подобаващо своя 24-и рожден ден.

В откриващите секунди на втората част дойде и моментът на Родри, който с хубав изстрел от границата на наказателното поле направи преднината на своя тим класическа. В средата на полувремето пък в игра за шампионите се завърна и норвежецът Ерлинг Холанд, който пропусна последните два месеца заради контузия.

Комфортния аванс на Сити в края все пак доведе до известен спад в редиците на тима, от който се възползва белгийският национал Амин Ал Дахил, за да отбележи дебютното си попадение в професионалния футбол. Любопитното е, че той стана и първият футболист, роден в Ирак, който се разписва във Висшата лига.

В подреждането момчетата на Пеп Гуардиола се намират на 2-ото място с 46 точки, докато Бърнли остават на предпоследната 19-а позиция с 12 пункта.

