Манчестър Сити срещу Интер - кой ще спечели трофея в Шампионската лига

Тази вечер ще стане ясен новият носител на трофея в Шампионската лига. На финала в Истанбул един срещу друг ще се изправят отборите на Манчестър Сити и Интер. Мачът между двата тима ще бъде първи помежду им в историята.

Сити влизат в сблъсъка в страхотна форма и в търсене на исторически требъл. „Гражданите“ спечелиха вече титлата на Висшата лига и Купата на Футболната асоциация, а при успех над „нерадзурите“ ще се превърнат в първия английски клуб след градския съперник Манчестър Юнайтед, който завоюва требъла от Висша лига, ФА Къп и Шампионска лига в един сезон – „червените дяволи“ го сториха през 1998/99. „Небесносините“ за втори път ще имат възможността най-накрая да ликуват в надпреварата, след като през 2021 загубиха от Челси.

От своя Интер ще гони спечелването на трофея от турнира на богатите за четвърти път в своята история. „Нерадзурите“ триумфираха в надпреварата през 1964, 1965 и 2010 – тогава за последно тимът от Милано стана европейски клубен шампион, след като се наложи над Байерн Мюнхен с 2:0. Освен това, Интер има и два загубени финала – през 1967 и 1972 години. Възпитаниците на Симоне Индзаги направиха силен сезон, като завършиха трети в крайното класиране на Серия А и защитиха трофея си за Купата на страната, побеждавайки Фиорентина. Триумф над Сити ще ги изравни по брой отличия от ШЛ с отбора на Аякс, и на една купа пред Манчестър Юнайтед.

Колегата му начело на Сити Пеп Гуардиола е наясно с опасността, която представлява съперникът на „гражданите“.

