Нощта преди финала...

Утре вечер милиони фенове на футбола ще гледат към Истанбул. Манчестър Сити и Интер имат среща с историята. Финалът на Шампионската лига е възможно най-бляскавият край на сезона на клубно ниво. Стадион "Ататюрк" ще бъде място за величие.

Фаворитът

Безспорно Манчестър Сити влиза като огромен фаворит във финала на най-престижния турнир за клубни отбори в Европа. "Шумните граждани" на Гуардиола искат да направят това, което само градският им съперник Манчестър Юнайтед е успявал да направи - требъл с най-значините трофеи. Дотук сезонът на "небесносините" се развива по сценария на Пеп. В Англия беше почти невъзможно отборът му да бъде спрян. От 12 февруари насам Манчестър Сити има само една загуба в мач без значение срещу Брентфорд в последния кръг. По пътя към Купата на Футболната асоциация отборът допусна само един гол в шест срещи, а в Шампионската лига англичаните нямат нито едно поражение в 12 срещи. Всичко това плюс Ерлинг Холанд правят от отбора фаворит.

Шансовете на Интер

Интер показа колебания в Серия А. "Нерадзурите" загубиха 12 пъти в 38 шампионатни мача и финишираха на цели 18 точки след шампиона Наполи. Краят на кампанията за тима на Симоне Индзаги е на висока скорост. Отборът допусна едно поражение от 23 април насам, спечели Купата на Италия, а Лаутаро Мартинес е решаващата фигура в синьо-черно. Този силен финален спринт на Интер със сигурност стряска съня на Хосеп Гуардиола.

Пътят до Истанбул

Ако погледнем пътя на двата отбора към финала, можем да кажем с убеденост, че този на Манчестър Сити беше далеч по-труден. В елиминациите английският тим отстрани РБ Лайпциг, Байерн Мюнхен и Реал Мадрид. "Гражданите" бяха изключително убедителни в домакинствата си. Вкараха 7 гола във вратата на бронзовите медалисти в Бундеслигата. Последваха три в тази на шампиона на Германия и 4 в мрежата на 14-кратния носител на трофея в Шампионската лига. Всичко това срещу нула допуснати на "Етихад".

Интер покоси Порто в осминафиналите. Едничък гол на Ромелу Лукаку определи крайния победител след 180 минути здрава битка. Тимът от Милано елиминира и другия гранд от Португалия Бенфика в следващия етап. Тук видяхме доста повече голове за общото 5:3 от двата мача. В титаничен градски сблъсък за място на финала "нерадзурите" отстраниха Милан без голямо напрежение след 2:0 и 1:0.

Гуардиола vs. Индзаги

Ден преди финала треньорите на Манчестър Сити и Интер се срещнаха с медиите. Хосеп Гуардиола беше категоричен, че иска най-доброто от своите играчи.

PEP We are ready. I have the feeling the players will give absolutely everything and go for it!#ManCity | #UCLfinal