Манчестър Юнайтед разгроми Ливърпул в Банкок

Манчестър Юнайтед победи Ливърпул с 4:0 в контролна среща, играна на стадион "Раджамангала" в Банкок. Джейдън Санчо, Фред, Антони Марсиал и Факундо Пелистри се разписаха за победителите.

Това е двубоят, който дава началото на предсезонните контроли и за двата тима. Сблъсъкът противопостави двата най-титулувани отбора в Англия. "Червените дяволи" имат 20 титли, докато мърсисайдци са с титла по-малко.

В 12-ата минута символичните домакини откриха резултата. Джейдън Санчо даде аванс на тима си с удар по земя от вътрешността на наказателното поле в далечния ъгъл на Алисон.

Възпитаниците на Юрген Клоп не успяха да изравнят, след като Фабио Карвальо и Луиш Диаш стреляха в гредите.

Фред удвои аванса на 20-кратните шампиони с прехвърлящ удар извън наказателното поле. Юрген Клоп замени всички полеви футболисти след половин час игра.

Антони Марсиал направи резултата 3:0, след като се озова очи в очи с вратаря и с леко копване го преодоля. Диого Далот също стреля в гредата от малък ъгъл.

На полувремето мениджърът на "червените дяволи" също смени всички свои полеви играчи. След час игра Юрген Клоп отново направи десет смени наведнъж.

В 76-ата минута Факундо Пелистри оформи крайния резултат след бърза контра атака, при която четирима играчи на Манчестър Юнайтед се бяха озовали сами срещу Адриан.

A stunning counterattack involving @EricBailly24 and @AmadDiallo_19, finished in style by @FPellistri07 #MUFC || #MUTOUR22