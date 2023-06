Манчестър Юнайтед ще опита да спре Манчестър Сити във финала на ФА Къп

Отборите на Манчестър Юнайтед и Манчестър Сити се изправят един срещу друг във финала за Купата на Футболната асоциация днес от 17:00 часа българско време.

На стадион “Уембли” в Лондон “червените дяволи” ще се опитат да спрат градския си съперник в похода му към исторически требъл. “Гражданите” вече спечелиха титлата във Висшата лига, а на 10 юни им предстои финал в Шампионска лига.

Юнайтед и Сити изиграха два мача през сезона, като през есента “гражданите” разбиха своя опонент с 6:3 на “Етихад”, но в началото на тази година тимът на Ерик тен Хаг записа късен обрат и победа с 2:1 на “Олд Трафорд”. Сега машината на Пеп Гуардиола е считана за категоричен фаворит, но Юнайтед показа възход под ръководството на Тен Хаг, като завърши на трето място в първенството и вече спечели трофея от Карабао Къп.

Исторически Манчестър Юнайтед е един от най-успешните отбори във ФА Къп, като е печелил трофея 12 и още 8 пъти е играл финал. Единствено Арсенал има повече победи (14) и финали (7) в турнира. За последно Юнайтед триумфира в надпреварата през 2016 г., а две години по-късно тимът бе спрян от Челси във финала. От своя страна Манчестър Сити е печелил отличието шест пъти (за последно през 2019 г.) и пет пъти е губил във финала (за последно през 2013 г.).

В кадрово отношение Манчестър Юнайтед има проблеми в атака – Антони Марсиал и аут, докато Антони почти сигурно пропуска двубоя. “Червените дяволи” имат и дългосрочно контузени футболисти – Лисандро Мартинес и Дони ван де Беек. Манчестър Сити няма проблеми с травми, като Джак Грийлиш и Кевин де Бройне ще бъдат на линия, въпреки че пропуснаха последните мачове на тима. На вратата ще застане резервата Щефан Ортега, който пази във всички мачове на ФА Къп през сезона.

It's Final day

It's derby day ️@ManCity and @ManUtd will battle it out for the #EmiratesFACup title - who will be crowned champions? pic.twitter.com/1AMzl0yNgS