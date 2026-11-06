БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда...
Чете се за: 00:47 мин.
Отново заради бомбени заплахи: Приземиха два самолета на...
Чете се за: 00:22 мин.
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин...
Чете се за: 01:52 мин.
Управляващите представиха параметрите на Проектобюджет 2027
Чете се за: 03:07 мин.
Откриха оръжието, с което е бил убит бизнесменът Илиян...
Чете се за: 01:37 мин.
Военен дрон е изхвърлен от морето край Шабла (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
Метална конструкция изплува на Северния плаж в Приморско
Чете се за: 00:42 мин.
Почина Вежди Рашидов
Чете се за: 04:17 мин.
ЦСКА не успя да укроти Панатинайкос в Лигата на...
Чете се за: 05:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Манчестър Юнайтед загуби Карлос Балеба за няколко седмици заради контузия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
Спорт
Запази

Майкъл Карик потвърди, че халфът ще пропусне двубоя с Астън Вила и паузата за националните отбори, докато Патрик Доргу постепенно се завръща към тренировките

Манчестър Юнайтед загуби Карлос Балеба за няколко седмици заради контузия
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Полузащитникът на Манчестър Юнайтед Карлос Балеба ще отсъства от терените в продължение на няколко седмици заради контузия в задното бедро, потвърди мениджърът на "червените дяволи“ Майкъл Карик.

Камерунският национал получи травмата по време на победата с 3:2 над Рома в Шампионската лига, когато английският тим успя да осъществи обрат. Балеба започна за първи път като титуляр в средата на терена заедно с Коби Мейну, но беше принуден да напусне игра малко след началото на второто полувреме.

Карик призна, че все още няма точен срок за възстановяването на футболиста, но потвърди, че той няма да бъде на разположение за предстоящото домакинство на Астън Вила във Висшата лига.

"Все още не знаем точно колко време ще отсъства, но става въпрос за няколко седмици. Със сигурност няма да играе този уикенд и няма да се завърне по време на паузата за националните отбори. Възстановяването му ще отнеме малко повече време“, заяви Карик.

Наставникът на Манчестър Юнайтед коментира и състоянието на Патрик Доргу, който също се възстановява от проблеми в задното бедро. Датският футболист вече е подновил заниманията си с отбора, но натоварванията му остават ограничени.

"Патрик проведе няколко тренировки през тази седмица. Включи се в заниманията в началото ѝ, но натоварването беше съвсем малко“, обясни специалистът.

Карик подчерта, че медицинският щаб ще подходи внимателно към възстановяването на Доргу заради повторните му мускулни проблеми.

"Трябва да бъдем търпеливи с него. Той премина през труден период с няколко контузии в задното бедро, които трябва да бъдат внимателно контролирани. Постепенно се завръща към тренировките и ще преценим дали може да бъде включен в състава за уикенда“, допълни мениджърът.

Манчестър Юнайтед ще се изправи срещу Астън Вила в неделя, като отсъствието на Балеба ще ограничи възможностите на Карик в средата на терена преди международната пауза.

Свързани статии:

Майкъл Карик: Горд съм с играчите
Майкъл Карик: Горд съм с играчите
Заслужават голямо признание за това, че се справиха в тази трудна...
Чете се за: 04:07 мин.
Матеуш Куня поведе Манчестър Юнайтед към луд обрат срещу Рома
Матеуш Куня поведе Манчестър Юнайтед към луд обрат срещу Рома
„Червените дяволи“ се наложиха с 3:2 у дома.
Чете се за: 02:05 мин.
#Карлос Балеба #ФК Манчестър Юнайтед

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев
1
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев
Почина Вежди Рашидов
2
Почина Вежди Рашидов
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко в ефира на БНТ 3 и нашия сайт
3
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко в ефира на БНТ 3...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
4
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Ловчанският митрополит Гавриил е постъпил за лечение във ВМА
5
Ловчанският митрополит Гавриил е постъпил за лечение във ВМА
Управляващите представиха параметрите на Проектобюджет 2027
6
Управляващите представиха параметрите на Проектобюджет 2027

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен
2
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
3
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
4
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
5
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%
6
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...

Още от: Европейски футбол

Контузията на Букайо Сака ще го остави извън терените за още няколко седмици
Контузията на Букайо Сака ще го остави извън терените за още няколко седмици
Аарън Данкс за отсъствието на Венсан Компани: Не исках да променям нищо в Байерн Аарън Данкс за отсъствието на Венсан Компани: Не исках да променям нищо в Байерн
Чете се за: 04:57 мин.
Жозе Моуриньо преди Атлетико Мадрид - Барселона: Искам и двата отбора да загубят Жозе Моуриньо преди Атлетико Мадрид - Барселона: Искам и двата отбора да загубят
Чете се за: 02:40 мин.
Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
Чете се за: 00:37 мин.
Рубен Аморим: Не бяхме готови да играем професионален футбол Рубен Аморим: Не бяхме готови да играем професионален футбол
Чете се за: 03:15 мин.
Италия изостава в битката за допълнително място в Шампионската лига, Милан ще търси важни точки срещу Левски Италия изостава в битката за допълнително място в Шампионската лига, Милан ще търси важни точки срещу Левски
Чете се за: 05:47 мин.

Водещи новини

Бюджет 2027: По-високи приходи и разходи, нов дълг и съкращения в администрацията
Бюджет 2027: По-високи приходи и разходи, нов дълг и съкращения в...
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Опозицията разкритикува Бюджет 2027: Води страната към рецесия и трайно обедняване Опозицията разкритикува Бюджет 2027: Води страната към рецесия и трайно обедняване
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Квартали в София остават без парно и без топла вода Квартали в София остават без парно и без топла вода
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Срив на технологичните гиганти: Как победата на демократите в САЩ...
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Европа за мира в Украйна: След твърденията на Тръмп за предстоящо...
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Николай Денков: Бюджетът на правителството може да доведе държавата...
Чете се за: 08:07 мин.
У нас
Атанас Пеканов: Намаляваме дефицита и държавния дълг, но запазваме...
Чете се за: 14:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ