Манчестър Юнайтед загуби Карлос Балеба за няколко седмици заради контузия

Полузащитникът на Манчестър Юнайтед Карлос Балеба ще отсъства от терените в продължение на няколко седмици заради контузия в задното бедро, потвърди мениджърът на "червените дяволи“ Майкъл Карик.

Камерунският национал получи травмата по време на победата с 3:2 над Рома в Шампионската лига, когато английският тим успя да осъществи обрат. Балеба започна за първи път като титуляр в средата на терена заедно с Коби Мейну, но беше принуден да напусне игра малко след началото на второто полувреме.

Карик призна, че все още няма точен срок за възстановяването на футболиста, но потвърди, че той няма да бъде на разположение за предстоящото домакинство на Астън Вила във Висшата лига.

"Все още не знаем точно колко време ще отсъства, но става въпрос за няколко седмици. Със сигурност няма да играе този уикенд и няма да се завърне по време на паузата за националните отбори. Възстановяването му ще отнеме малко повече време“, заяви Карик.

Наставникът на Манчестър Юнайтед коментира и състоянието на Патрик Доргу, който също се възстановява от проблеми в задното бедро. Датският футболист вече е подновил заниманията си с отбора, но натоварванията му остават ограничени.

"Патрик проведе няколко тренировки през тази седмица. Включи се в заниманията в началото ѝ, но натоварването беше съвсем малко“, обясни специалистът.

Карик подчерта, че медицинският щаб ще подходи внимателно към възстановяването на Доргу заради повторните му мускулни проблеми.

"Трябва да бъдем търпеливи с него. Той премина през труден период с няколко контузии в задното бедро, които трябва да бъдат внимателно контролирани. Постепенно се завръща към тренировките и ще преценим дали може да бъде включен в състава за уикенда“, допълни мениджърът.

Манчестър Юнайтед ще се изправи срещу Астън Вила в неделя, като отсъствието на Балеба ще ограничи възможностите на Карик в средата на терена преди международната пауза.