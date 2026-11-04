Майкъл Карик: Горд съм с играчите

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик, който в последно време е принуден да търпи ежедневни критики заради резултатите на отбора в английското първенство, не се оставя да бъде подведен от победата над Рома с 3:2 в Шампионската лига. Младият специалист обаче признава важността на триумфа с 3:2 за самочувствието на отбора си, който напоследък не се представя добре.

Легендарният стадион „Олд Трафорд“ стана свидетел на невероятен финал на вечерта в Шампионската лига, която започна с нови протести срещу собствениците – семейство Глейзър, а гостите наказаха представянето през първото полувреме, повеждайки с два бързи гола на Матиас Суле и Дониел Мален от дузпа. След този резултат феновете отново освиркаха играчите на почивката, но хората на Карик намериха сили за обрат. Той дойде от точно изпълнена дузпа от Бруно Фернандеш, последвана от два гола на Матеуш Куня.

„Всъщност съм горд с много хора“, заяви след мача мениджърът на Юнайтед. „Горд съм с играчите. Мисля, че заслужават голямо признание за това, че се справиха в тази трудна ситуация“.

Така Юнайтед сложи край на серията от девет поредни мача без победа, но наставникът на „Червените дяволи“ знае, че този мач е просто една малка стъпка напред.

„И за феновете, знаете ли щастлив съм, че бяха там. Усещах, че отчаяно искаха да им дадем нещо, за което да се хванат. Беше разочароващо и отчайващо от начина, по който се чувствахме на полувремето. Но говорих с играчите за второто полувреме, за това какво може да направи този стадион и за моментите – и един момент наистина може да обърне нещата“.

„Излязохме много добре през второто полувреме, просто останахме наистина позитивни през цялата втора част. Да се преборим и да видим толкова много положителни неща, като трябваше да продължим в същия дух и да постигнем това в края – наистина се радвам за много, много хора за тази победа“.

„Да, наистина това е просто една победа, така че няма да се възгордяваме прекалено, но тя беше важна за нас“.

Втори успех от началото на кампанията в Шампионската лига не само вдъхва нови надежди, но и дава индикации, че може би Карик е намерил формулата как да се справи с всички проблеми като мениджър на клуба.

„Мисля, че за някои от играчите е важно да изпитат чувството, което може би не са изпитвали тук преди“, каза още той. „Някои от момчетата, които дойдоха тази година, а и някои от тези, които дойдоха още миналата година, може би не са изпитвали това чувство. Вярвам, че ще разберат какво означава това и как се усеща. И то е очевидно, но докато наистина не си минал през това, не си го усетил и не е трябвало да дадеш всичко от себе си, за да излезеш от другата страна на тунела, понякога е трудно да го направиш, колкото и да ти го обясняват“.

След това той каза, че сега иска да има малко повече спокойствие, да види каква е ситуацията с контузените – където със сигурност присъства Карлос Балеба, и да подготви отбора за мача с Астън Вила през уикенда от Висшата лига.