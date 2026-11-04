Матеуш Куня поведе Манчестър Юнайтед към луд обрат срещу Рома

Манчестър Юнайтед осъществи впечатляващ обрат срещу Рома и поведе с 3:2 в двубоя между двата тима от четвъртия кръг на Шампионската лига. „Червените дяволи“ изоставаха с два гола още през първото полувреме, но след почивката стигнаха до пълен обрат, а Матеуш Куня се превърна в големия герой за домакините с две попадения.

Рома започна по-ефективно и поведе в 12-ата минута. След грешка в средата на терена Родриго Моура намери отлично Матиас Соуле, който се възползва от свободното пространство и откри резултата. Пет минути по-късно гостите получиха дузпа за игра с ръка на Ейдън Хевън, а Дониел Мален хладнокръвно реализира за 2:0.

Манчестър Юнайтед потърси промяна след почивката и получи шанс да се върне в мача от бялата точка. След намесата на ВАР беше отсъдена дузпа за нарушение срещу Матеуш Куня. Бруно Фернандеш първоначално пропусна, но заради навлизане на футболисти на Рома в наказателното поле изпълнението беше повторено. При втория опит капитанът на домакините не сбърка и намали изоставането.

Натискът на „червените дяволи“ продължи, а Куня беше близо до гола с опасен удар, спасен от Девис Васкес. В 83-ата минута бразилецът все пак възстанови равенството, след като се възползва от подаване на Фернандеш и отблизо прати топката в мрежата.

Пълният обрат стана факт малко по-късно. Резервата Шей Лейси намери Куня на скорост, а нападателят с мощен удар преодоля Васкес и донесе преднина на Манчестър Юнайтед – 3:2.