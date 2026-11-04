БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Матеуш Куня поведе Манчестър Юнайтед към луд обрат срещу Рома

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
Запази

„Червените дяволи“ се наложиха с 3:2 у дома.

Матеуш Куня
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Манчестър Юнайтед осъществи впечатляващ обрат срещу Рома и поведе с 3:2 в двубоя между двата тима от четвъртия кръг на Шампионската лига. „Червените дяволи“ изоставаха с два гола още през първото полувреме, но след почивката стигнаха до пълен обрат, а Матеуш Куня се превърна в големия герой за домакините с две попадения.

Рома започна по-ефективно и поведе в 12-ата минута. След грешка в средата на терена Родриго Моура намери отлично Матиас Соуле, който се възползва от свободното пространство и откри резултата. Пет минути по-късно гостите получиха дузпа за игра с ръка на Ейдън Хевън, а Дониел Мален хладнокръвно реализира за 2:0.

Манчестър Юнайтед потърси промяна след почивката и получи шанс да се върне в мача от бялата точка. След намесата на ВАР беше отсъдена дузпа за нарушение срещу Матеуш Куня. Бруно Фернандеш първоначално пропусна, но заради навлизане на футболисти на Рома в наказателното поле изпълнението беше повторено. При втория опит капитанът на домакините не сбърка и намали изоставането.

Натискът на „червените дяволи“ продължи, а Куня беше близо до гола с опасен удар, спасен от Девис Васкес. В 83-ата минута бразилецът все пак възстанови равенството, след като се възползва от подаване на Фернандеш и отблизо прати топката в мрежата.

Пълният обрат стана факт малко по-късно. Резервата Шей Лейси намери Куня на скорост, а нападателят с мощен удар преодоля Васкес и донесе преднина на Манчестър Юнайтед – 3:2.

Свързани статии:

Барселона неутрализира Астън Вила с класика
Барселона неутрализира Астън Вила с класика
Испанците си припомниха вкуса на успеха срещу англичаните в...
Чете се за: 04:52 мин.
Галатасарай нанесе два бързи удара и надви Щутгарт
Галатасарай нанесе два бързи удара и надви Щутгарт
В герой за турците се превърна Алексей Батраков.
Чете се за: 02:40 мин.
#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК Манчестър Юнайтед #Рома

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар на живо в ефира на БНТ 3 и нашия сайт
1
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар на живо в ефира на БНТ...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
2
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Предстои ЦИК да обяви окончателните резултати от вота
3
Предстои ЦИК да обяви окончателните резултати от вота
Христо Марков, НАП: Сивият сектор при горивата е между 11 и 12% от пазара
4
Христо Марков, НАП: Сивият сектор при горивата е между 11 и 12% от...
Самолет от Бергамо кацна на летище София заради заплаха по имейл
5
Самолет от Бергамо кацна на летище София заради заплаха по имейл
България приема първите пет бойни машини „Страйкър“
6
България приема първите пет бойни машини „Страйкър“

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
2
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
3
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
4
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
5
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%
6
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...

Още от: Шампионска лига

Интер се съвзе след загубата от Милан и разби Фейенорд в Ротердам
Интер се съвзе след загубата от Милан и разби Фейенорд в Ротердам
ПСЖ разпиля Виляреал с 6:0 и постави исторически рекорд ПСЖ разпиля Виляреал с 6:0 и постави исторически рекорд
Чете се за: 01:55 мин.
Байерн Мюнхен надделя над Атлетико Мадрид на "Метрополитано“ и усложни задачата на "дюшекчиите“ в Шампионската лига Байерн Мюнхен надделя над Атлетико Мадрид на "Метрополитано“ и усложни задачата на "дюшекчиите“ в Шампионската лига
Чете се за: 07:12 мин.
Барселона неутрализира Астън Вила с класика Барселона неутрализира Астън Вила с класика
Чете се за: 04:52 мин.
Галатасарай нанесе два бързи удара и надви Щутгарт Галатасарай нанесе два бързи удара и надви Щутгарт
Чете се за: 02:40 мин.
Двубоят Атлетико Мадрид - Байерн Мюнхен обещава голове и футболно шоу Двубоят Атлетико Мадрид - Байерн Мюнхен обещава голове и футболно шоу
Чете се за: 06:22 мин.

Водещи новини

Обявиха частично бедствено положение в община Шабла, очакват нови обилни валежи
Обявиха частично бедствено положение в община Шабла, очакват нови...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Ще се реформира ли вторият пенсионен стълб - спор между управляващи и опозиция за парите за втора пенсия Ще се реформира ли вторият пенсионен стълб - спор между управляващи и опозиция за парите за втора пенсия
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Димитър Радев: Присъединяването към еврозоната не премахва вътрешните икономически рискове пред страната Димитър Радев: Присъединяването към еврозоната не премахва вътрешните икономически рискове пред страната
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
КЕВР изчисли: Газът за бита ще поскъпне с около 20% КЕВР изчисли: Газът за бита ще поскъпне с около 20%
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение на мъжа, причинил смъртта на куче в столичния...
Чете се за: 01:25 мин.
Общество
Нова серия бомбени заплахи: Извънредни кацания на 7 полета в 4...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
ЦИК обяви Илияна Йотова и Кирил Вълчев за победители на...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Британски пътешественик се завръща у дома след 28-годишно...
Чете се за: 03:45 мин.
Още
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ