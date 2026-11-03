Галатасарай нанесе два бързи удара и надви Щутгарт

Галатасарай постигна ценен успех с 2:0 над Щутгарт в Истанбул в среща от четвъртия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Турският тим нанесе решителния си удар още преди почивката, когато Алексей Батраков се разписа на два пъти в рамките на само три минути.

Гостите можеха да поведат още в осмата минута, но късметът не беше на тяхна страна. Ударът на Джейми Левелинг срещна последователно двете греди и топката остана в игра. Галатасарай се възползва от този пропуск и в 12-ата минута откри резултата. След разбъркване в наказателното поле, последвало подаване на Роланд Шалай, Батраков намери път към мрежата с мощен изстрел.



Само три минути по-късно атакуващият полузащитник отново беше точен. Давинсон Санчес го изведе с отличен пас зад отбраната на Щутгарт, а Батраков хладнокръвно реализира за 2:0.

След почивката германският състав на Себастиан Хьонес опита да промени развоя на срещата и увеличи натиска. В 76-ата минута Дениз Ундав стреля в напречната греда, а малко след това Крис Фюрих прати топката във вратата с удар от дистанция. Попадението обаче не беше зачетено заради засада на Ундав.

Щутгарт продължи да търси начин да се върне в двубоя, но в 86-ата минута Дженан Пейчинович пропусна добра възможност, след като не успя да преодолее Уурджан Чакър.

Така Галатасарай удържа преднината си и прибави три важни точки към актива си. Турският тим вече има две победи в основната фаза на турнира, докато Щутгарт допусна първото си поражение след две победи и равенство в предишните си три срещи.



В другата ранна среща Спортинг записа трета победа в основната фаза след 1:0 при гостуването на Шахтьор Донецк и с 9 точки е в челото на класирането. Иса Думбия отбеляза единствения гол в 59-а минута на срещата, която се игра на "Стамфорд Бридж" в Лондон заради военните действия в Украйна.



