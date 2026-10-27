Манчестър Юнайтед запазва доверието си в Майкъл Карик преди гостуването на Челси

Майкъл Карик ще продължи да води Манчестър Юнайтед и ще бъде начело на отбора при гостуването на Челси в събота, съобщава Sky Sports. Ръководството на „червените дяволи“ е взело решение да даде допълнително време на наставника, въпреки незадоволителните резултати и нарастващото напрежение около бъдещето му на "Олд Трафорд“.

Позицията на Карик беше поставена под сериозно съмнение след тежката домакинска загуба с 0:3 от Борнемут в неделя. Поражението удължи серията на Манчестър Юнайтед на осем поредни срещи без победа във всички турнири, а отборът се намира само на една точка над зоната на изпадащите във Висшата лига.

Според информацията футболният директор Джейсън Уилкокс и изпълнителният директор Омар Берада са провели разговори на тренировъчната база "Карингтън“ в понеделник, по време на които е било обсъждано бъдещето на старши треньора. От клуба вече са разглеждали и възможни алтернативи за поста, но в крайна сметка са предпочели да не предприемат незабавна треньорска промяна.

Карик проведе тренировката на отбора във вторник и ще получи възможност да опита да промени ситуацията в предстоящия двубой с Челси. Сред потенциалните кандидати за негов заместник, ако се стигне до раздяла, се споменават мениджърът на Нюкасъл Еди Хау и селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман.

Предстоящото гостуване на "Стамфорд Бридж“ се очертава като важен момент за бъдещето на английския специалист. Манчестър Юнайтед се намира на две позиции над зоната на изпадащите, докато Челси заема петото място в класирането и има шест точки повече след първите осем кръга.

Лондончани, водени от Шаби Алонсо, също ще търсят положителна реакция след поражението с 0:2 от Тотнъм в последния си шампионатен двубой.

Освен слабите резултати Карик трябва да се справя и с напрежението в съблекалнята. Капитанът Бруно Фернандеш остана извън титулярния състав при загубата от Борнемут, след като по-рано публично разкритикува тактическите решения на треньорския щаб след поражението с 1:4 от Комо в Шампионската лига.

Сега наставникът ще трябва да прецени дали да върне португалския национал сред титулярите за срещата с Челси. Решението му ще бъде едно от важните преди двубоя, в който Манчестър Юнайтед ще се опита да прекъсне негативната си серия.

Въпреки недоволството от представянето на отбора, привържениците на „Олд Трафорд“ демонстрираха подкрепата си към Карик по време на последното домакинство. След края на мача срещу Борнемут освиркванията бяха насочени основно към футболистите, което показа разочарованието на феновете от тяхното представяне.

Карик беше назначен за мениджър на Манчестър Юнайтед през януари 2026 година след освобождаването на Рубен Аморим. Първоначално договорът му беше до края на сезона, но силното представяне на отбора под негово ръководство доведе до промяна в плановете на клуба.

В първите си 17 мача начело на "червените дяволи“ бившият полузащитник постигна 12 победи и изведе тима до третото място във Висшата лига, осигурявайки завръщане в Шампионската лига. На 22 май ръководството го утвърди за постоянен старши треньор.

Няколко месеца по-късно обаче ситуацията се промени значително, а резултатите през настоящата кампания поставиха под въпрос бъдещето му.

Бившият защитник на Манчестър Юнайтед Гари Невил призна, че е останал изненадан от решението на клуба, но го приема положително.

"Изненадан съм, но съм доволен, защото бях абсолютно сигурен, че това, което видях в неделя, ще означава края за Майкъл“, коментира Невил пред Sky Sports.

Според него поведението на Карик след поражението от Борнемут е създало впечатление, че специалистът се сбогува с привържениците.

"Изглеждаше така, сякаш обикаля терена сам, с футболистите зад него, като при прощална обиколка. Махаше на феновете по начин, който изглеждаше едновременно като извинение и сбогуване. Затова съм наистина изненадан, че все още е на работа“, допълни бившият английски национал.

Невил изрази надежда, че Карик ще успее да възстанови мотивацията на футболистите и да ги върне към представянето, което показваха в началото на неговия престой.

По-различна позиция изрази журналистът на Sky Sports Роб Дорсет, според когото решението на ръководството по-скоро отлага евентуалната раздяла с наставника, отколкото показва категорично доверие към него.

Дорсет отбеляза, че ситуацията остава изключително сложна, особено предвид публичните критики на Бруно Фернандеш към тактическите решения на треньорския щаб.

Програмата на Манчестър Юнайтед през следващите две седмици също няма да бъде лека. След гостуването на Челси в събота "червените дяволи“ ще се изправят срещу Рома в Шампионската лига на 3 ноември, а на 8 ноември им предстои двубой с Астън Вила във Висшата лига.

Решението да бъде запазен Карик означава, че клубът засега избягва поредна треньорска рокада. След като Джим Ратклиф придоби дял в Манчестър Юнайтед и пое контрола върху футболните операции, клубът вече се раздели с Ерик тен Хаг и Рубен Аморим по време на съответните сезони.