Мария Габриел: Алексей Навални се бори за свобода и защитава демократичните ценности

Вицепремиерът и министър на външните работи Мария Габриел изказа съболезнования на семейството и близките на руския опозиционен лидер Алексей Навални по повод кончината му.

"Силно разстроена съм да науча за смъртта на Алексей Навални, написа в социалната мрежа "Екс" Габриел. Той се бори за свобода, защитава демократичните ценности и демонстрира забележителна смелост", добави Габриел.

Deeply distraught to learn about the death of Alexei @navalny.



He fought for freedom, defended democratic values, and demonstrated remarkable courage.



I extend my sincere condolences to his family &friends.