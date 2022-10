Мария Сакари е последната тенисистка, която намира място във Финалния турнир на WTA

Мария Сакари е последната тенисистка, която намери място във Финалния турнир за годината на Женската тенис асоциация във Форт Уърт, който започва на 31 октомври. Поставената под номер 4 в схемата на турнира в Гуадалахара (Мексико) гъркиня победи Вероника Кудерметова (Русия) с 6:1, 5:7, 6:4 за 2 часа и половина и се класира за полуфиналите на турнира в Мексико, с което си осигури и участие в турнира на най-добрите през сезона.

Сакари спаси 14 от 15 точки за пробив в мача с Кудерметова.

One way ticket to Fort Worth, Texas ️ No.4 seed @mariasakkari stays the course and punches her ticket to the @WTAFinals ! #GDLOPENAKRON pic.twitter.com/JcAeMythhv

На полуфиналите Сакари ще играе с Мари Боузкова от Чехия, която поведе с 5:2 срещу Анна Калинская, след което рускинята се отказа поради контузия.

В другия мач за място на финала ще спорят Виктория Азаренка от Беларус и номер 3 в схемата Джесика Пегула от САЩ.

Азаренка отстрани петата поставена Коко Гоф (САЩ) със 7:6(2), 4:6, 6:3, а Пегула победи сънародничката си Слоун Стивънс с 6:2, 6:2.

Maria Sakkari edged Veronika Kudermetova in one of the most important matches of the season, 6-1, 5-7, 6-4 to book her place in WTA Finals



She has qualified for the event for the second year in a row #MariaSakkari #FortWorth #Tennis pic.twitter.com/VMxCFgHVSd