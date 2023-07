Маркета Вондроушова и Онс Жабер определят новата шампионка на Уимбълдън

Маркета Вондроушова и Онс Жабер се изправят една срещу друга във финала на Откритото първенство на Великобритания по тенис за жени. Сблъсъкът е в събота, 15 юли, от 16:00 часа.

Вондроушова е 42-а в световната ранглиста, Чехкинята имаше баланс от 2-10 на трева в кариерата си преди Уимбълдън, но изненада всички с представянето си в Лондон, включително и самата себе си. Победата ѝ над Елена Свитолина с 6:3, 6:3 в полуфиналите ѝ гарантира втори пореден полуфинал в турнирите от Големия шлем след този на Ролан Гарос през 2019 г., когато отстъпи на вече оттеглилата се Ашли Барти.

Успехът на украинката означаваше, че за първи път на финала при дамите ще има непоставена тенисистка в Оупън ерата. 24-годишната чехкиня надви няколко поставени тенисистки, включително и четвъртата Джесика Пегула от САЩ в три сета на четвъртфиналите.

Срещу себе си Вондроушова ще има за съперничка тунизийката Жабер, която ще играе за втори пореден път на финал на Ол Ингланд Клъб, след като миналата година загуби от Елена Рибакина. В тазгодишното издание шестата в схемата взе реванш от казахстанката, детронирайки я в четвъртфиналите. Преди това тя даде само три гейма на двукратната шампионка Петра Квитова, като записа и победи над Бианка Андрееску и Арина Сабаленка. Носителката на трофея от Аустрелиън Оупън бе надиграна в три сета на полуфиналите.

Африканката се превърна в първата състезателка с три победи над тенисистки от топ 10 на световната ранглиста в едно и също издание на Уимбълдън от Серина Уилямс, която го направи през 2012 г. Жабер ще спори за титлата на турнир от Шлема за трети път, след като миналата година отстъпи и на Ига Швьонтек в Ню Йорк.

Нищо не разделя двете в преките сблъсъци. Те са си разменили по две победи, като в основните схеми на турнири са 2:2. Единственият има мач на трева бе в Ийстбърн през 2021 г., когато Жабер повали Вондроушова с 6:3, 7:6. Двете им срещи тази година обаче отидоха на сметката на чехкинята - във втория кръг в Мелбърн и в третия кръг на Индиан Уелс.

Победителката ще си тръгне с чек за 2 350 000 долара, а загубилата с 1 175 000.

It all comes down to this.@Ons_Jabeur @VondrousovaM #Wimbledon pic.twitter.com/ffcOClgvyL