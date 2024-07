Матео Беретини спечели деветата си титла на ниво ATP в Гщаад

Матео Беретини е шампион на ниво ATP за девети път в кариерата си. Италианецът, който ще се завърне в топ 50 от другата седмица, спечели турнира в Гщаад, след като се разправи с французина Кентен Алис с 6:3, 6:1, в двубой продължил само 59 минути. Това бе втора титла в швейцарския град за бившия номер 6 в света, след триумфа през 2018 г.

Двамата започнаха равностойно финалния сблъсък, като Алис стигна до три точки за пробив при 3:2 в негова полза. Това сякаш бе повратната точка, защото финалистът от Уимбълдън 2021 пое изцяло контрол върху събитията и спечели този, както и следващите осем гейма, за да затвори първата част с 6:3 и да поведе във втората с 5:0.

Мачът бе прекъснат при 5:3 в откриващия сет, което вероятно повлия допълнително на играта на французина.

Квалификантът така и не намери сили да се опълчи на по-опитния си съперник и така след по-малко от час игра, Беретини затвори двубоя с 6:1.

