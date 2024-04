Маверик Винялес спечели Гран при на Америките в MotoGP

Испанецът Маверик Винялес от отбора на Априля Рейсинг спечели Гран при на Америките на пистата в Остин, щата Тексис.

С успеха си Винялес отвори нова страница в моторните спортове, като стана първият в модерната история на MotoGP, който се качва на върха на почетната стълбичка с мотоциклетите на три различни производителя - Сузуки, Ямаха и Априля.

Винялес, който в събота спечели и спринтовия старт, потегли от полпозишън и не изпусна първото място по време на 20-те обиколки. Той измина дистанцията от малко над 110 километра за 41:09.503 минути.

Maverick makes it three different winners in 2024! #AmericasGP pic.twitter.com/AYSB6xcqG8