Мъж почина след масово сбиване на празник в Русенско

33-годишен мъж е починал през миналата нощ след масов бой в Тетово, Русенско. Около 1:20 ч. на тел. 112 постъпил сигнал за сбиване между множество лица в центъра на селото, където по това време се провеждал празник.

По първоначални данни конфликтът е възникнал след битов спор, информират от ОД на МВР – Русе. На мястото пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ, които констатирали, че единият от участниците е починал.

Задържани са двама мъже – на 26 и 23 години, като съпричастността им към случилото се изяснява. Образувано е досъдебно производство за причиняване на смърт по непредпазливост вследствие на умишлено нанесена телесна повреда. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.