Мбапе и Винисиус донесоха трите точки за Реал Мадрид при гостуването на Селта Виго в Ла Лига

Реал Мадрид се наложи при гостуването си на Селта Виго с 2:1 в среща от десетия кръг в испанската футболна Ла Лига.

"Белия балет" събра 24 точки на второто място във временното класиране, колкото има и лидерът Барселона, който обаче е с мач по-малко. Домакините са десети с 13 точки, изравнявайки се с деветия Райо Валекано.

Килиан Мбапе и Винисиус Жуниор отбелязаха по едно попадение в двете полувремена. Френският нападател реализира за 1:0 за гостите от столицата с брилянтен удар от далечна дистанция в 20-ата минута, след като се възползва от грешка в защитата на домакините.

Бразилецът направи резултата 2:1 в 66-ата минута, оползотворявайки страхотен пас от влезлия като резерва ветеран Лука Модрич.

Преди това тимът на Селта бе изравнил чрез шведския нападател Вилиот Сведберг в 51-ата минута след контраатака.

Гостите бяха агресивни от самото начало, но се оставиха изложени на опасни контраатаки, като Сведберг пропусна още две чисти положения в първите 15 минути.

По-рано Реал Сосиедад постигна минимална победа при гостуването си на Жирона с 1:0. Точен за успеха беше Микел Оярсабал, който използва подаване на Андер Баренечея, за да вкара с глава с летящ плонж.

FT #GironaRealSociedad 0-1



Win on the road for @RealSociedadEN #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/f0xb5ZYchW