Медведев е финалист в Хале след успех над Оте

Данийл Медведев победи Оскар Оте със 7:6(3), 6:3 в полуфинален мач на тенис турнира в Хале.

Лидерът в световната ранглиста допусна пробив в първия сет за 3:5. Германецът дори пропусна сетбол в следващия гейм. Това даде възможност на руснака да върне пробива и да изпрати първата част в тайбрек. Там 28-годишният тенисист поведе с 3:2, но Медведев спечели пет поредни точки, за да поведе в сетовете.

26-годишният тенисист проби опонента си за 4:2 във втората част и се поздрави с успеха след 1 час и 36 минути игра с първия си мачбол.

2 finals in 2 weeks!@DaniilMedwed ends Oscar Otte's run with a 7-6 6-3 win, booking his place in the #TWO22 final pic.twitter.com/N4Eq58aaFJ