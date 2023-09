Медведев, Синер и Рубльов с победи в Пекин, Циципас отпадна

Руснаците Даниил Медведев и Андрей Рубльов, както и италианецът Яник Синер се класираха за втория кръг на турнира по тенис на твърда настилка в Пекин от сериите АТП 500.

Поставеният под №2 в схемата Медведев победи без никакви затруднения американеца Томи Пол с 6:2, 6:1 за само 81 минути игра. За Медведев това бе първи мач след загубения финал на Откритото първенство на САЩ по-рано този месец, но победа №39 на твърди кортове през този сезон.

Във втория кръг руснакът ще срещне австралиеца Алекс де Минор, който в четвъртък отстрани в трисетова битка шампиона в китайската столица за 2016 година Анди Мъри.

Solid start in Beijing for the hard court specialist! @DaniilMedwed knocks out Paul 6-2 6-1.@ChinaOpen | #ChinaOpen pic.twitter.com/fXcI0Y6BBp