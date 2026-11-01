Мексико отбелязва Деня на мъртвите с пъстри шествия и традиционни ритуали

Мексико отбелязва традиционния Ден на мъртвите с пъстри шествия, цветя, свещи и лица, изрисувани като елегантните скелети, известни като катрини, предаде Асошиейтедпрес.

Празненствата започват още през октомври и достигат своята кулминация на 1 и 2 ноември, когато според местните вярвания душите на починалите временно се завръщат на земята, за да се съберат със своите семейства.

Не е известно кога за първи път е отбелязан празникът, но корените му са във вярванията на местните отпреди испанското завоевание. След завладяването на Мексико от испанците през 1521 г. към традицията се прибавят и католически обичаи.

Днес празненствата включват мащабни шествия по главния булевард на Мексико. Улиците, магазините и пазарите са украсени с яркооранжевите цветове на мексиканската турта, известна като семпасучил. Според поверието наситените им цветове осветяват пътя на душите на починалите обратно към земята. В пекарните се предлага традиционният сладък хляб „пан де муерто“, или „хляб на мъртвите“.

Семействата украсяват домовете си с олтари в памет на починалите си близки, като поставят до техните снимки сладкиши, храна и мескал – традиционна мексиканска алкохолна напитка.

В нощта на 1 ноември хората се събират на гробищата в цялата страна, за да почетат своите покойници, както са правили предците им в продължение на векове.

Нарастващата международна популярност на празника обаче създава и проблеми, свързани с прекомерния туризъм, особено в щати като Оахака и Мичоакан.

В столицата Мексико мнозина местни жители гледат скептично на ежегодния парад с платформи, украсени с фигури на катрини. Шествието първоначално е създадено за филма за Джеймс Бонд „Спектър“ от 2015 г. и впоследствие е включено в градските празненства, въпреки че преди това не е било част от традицията.

На малкия остров Ханицио, разположен в езеро в централния щат Мичоакан, властите за първи път тази година затвориха местното гробище за туристи. Решението бе взето, след като местният общностен съвет съобщи за срутване на повредени гробници, кръстове и части от оградната стена на гробището вследствие на големия наплив от посетители.

Снимки: БТА

Мексиканските традиции, свързани с Деня на мъртвите, са включени през 2008 г. в списъка на ЮНЕСКО на нематериалното културно наследство на човечеството.