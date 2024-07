Мелина Робер-Машон и Флоран Манаду ще бъдат знаменосци на Франция на Игрите в Париж

Френската олимпийска делегация ще заложи на едни от най-титулуваните си спортисти като знаменосци по време на откриването на Олимпийските игри в Париж, както и на Параолимпийските игри. Мелина Робер-Машон, която се състезава в дисциплината хвърляне на диск, и плувецът Флоран Манаду ще имат честта да развеят френското знаме на река Сена на 26 юли, докато параатлетката Нантенан Кеита и паратриатлетът Алекси Анкинкан ще бъдат знаменосци по време на откриващата церемония на Параолимпийските игри два дни по-късно.

Le Comité National Olympique et Sportif Français - #CNOSF et le #CPSF ont le plaisir d'annoncer conjointement les porte-drapeaux de la délégation française pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de #Paris2024 ️https://t.co/hV0ig3mNFl pic.twitter.com/Y615yVf40h