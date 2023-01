Микел Артета: Има още много време до края на сезона

Треньорът на Арсенал Микел Артета заяви, че е много рано да се говори за титлата в Англия, тъй като до края на сезона остава още много време.

Вчера вечерта лондончани спечелиха с 4:2 като гост на Брайтън и по този начин посрещнаха 2023 година на върха в класирането на Висшата лига с аванс от 7 точки пред втория Манчестър Сити.

Въпреки това Артета смята, че неговите футболисти могат да са дори по-добри на терена в оставащите им 18 мача до края на кампанията.

"Има още много, много време. Аз лично се радвам и на това, че когато вляза в съблекалнята, момчетата вече обсъждат какво са можели да направят по-добре, независимо от крайния резултат. Това означава, че те наистина могат по-добре. Днес (в събота) го видяхме и аз съм много доволен", сподели Микел Артета, цитиран от ДПА.

"I love it because that's what they have to do."



Mikel on our front three being on the scoresheet for a second consecutive game