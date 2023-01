Великобритания с втори последоватeлен успех на United Cup

Отборът на Великобритания стана първия тим, който се класира за следващата фаза на дебютното издание на тенис турнира United Cup, след като записаха втората си поредна победа в груповата фаза.

Британците, водени от капитана Тим Хенман, си гарантираха първото място в група D след днешния успех срещу Испания.

Сблъсъкът започна отлично за тима на Великобритания още вчера, когато Камерън Нори надигра рекордьора по титли от Големия шлем Рафаел Надал, а Кейти Суон се справи с Нуриа Парисас Диас, с което дадоха аванс на своя отбор от 2-0 победи.

Това принуди тенисистите на "Ла Фурия" днес да търсят три безответни успеха, като в първия мач световната №13 Паула Бадоса спечели с 6:7(6), 7:6(5), 6:1 срещу Хариет Дарт и по този начин намали изоставането на Испания на 1-2.

Във втория мач за деня обаче Даниел Еванс надви в три сета Алберт Рамос Виньолас, с което даде на Великобритания непреодолим аванс от 3-1 победи и на практика осигури крайния успех за своя тим в сблъсъка.

Така, британците вече очакват своя съперник в спор за място на полуфиналите, като той ще бъде определен в двубоя между отборите на САЩ и Германия. Бундестима обаче ще трябва да търси задължително успех с 4-1 или 5-0, тъй като по-рано днес допусна поражение с 2-3 от третия тим в тази група - Чехия.

