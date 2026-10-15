Милан ще гони реванш срещу Залцбург след провала срещу Бенфика

Франческо Камарда и Фикайо Томори се очаква да започнат като титуляри за Милан при гостуването на Залцбург. Тимът на Рубен Аморим ще търси начин да се реваншира за поражението в първия си мач от Лига Европа. Двубоят на „Ред Бул Арена“ в Залцбург започва в 19:45 часа българско време.

Милан загуби у дома от Бенфика в първия кръг, а през уикенда завърши 1:1 със Сасуоло в Серия А. Залцбург стартира участието си в турнира с победа над Левски София и е в серия от 15 поредни мача без поражение във всички турнири. В последния си двубой австрийците завършиха 0:0 срещу Грацер.

Матео Габия и Алексис Салемакерс няма да бъдат на разположение на „росонерите“, докато се очаква Гонсало Рамош да остане на резервната скамейка след сериозното натоварване в последните срещи.

Това отваря възможност за младия нападател Камарда, който досега през сезона е записал едва осем минути игра. Ако започне срещу Залцбург, той ще излезе за първи път като титуляр през кампанията, както и за първи път в европейски клубен турнир.

„Камарда? Той е една от възможностите ни срещу Залцбург. Трябва да даваме шанс на тези млади футболисти“, заяви Аморим в навечерието на срещата.

Според „Скай“ Аморим ще се върне към схема с трима централни защитници. Пред вратаря Майк Менян се очаква да действат Томори, Кони Де Винтер и Страхиня Павлович, а Адриен Рабио е с предимство пред Лука Модрич в средата на терена.

По време на мача схемата може да се промени на 4-2-3-1 или 4-4-1-1, като Томори и Давиде Бартезаги ще действат като крайни защитници, а Омари Хътчинсън и Алфаджо Сисе ще бъдат изтеглени по фланговете.

„Радио Росонера“ обаче прогнозира, че Модрич ще започне като титуляр заедно с Ардон Яшари вместо Рабио.

Залцбург на Дани Рьол разчита в голяма степен на Харис Табакович, който вече има 10 гола през сезона. Шест от попаденията му са в Лига Европа – в квалификациите и в първия кръг на основната фаза.