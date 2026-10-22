Милиардите на Тръмп: Къде е границата между бизнес и корупция?

Гражданската активистка Лиза Гилбърт е един от най-известните гласове в борбата срещу политическата корупция в САЩ. Парите винаги са играли голяма роля в американската политика, казва съпредседателката на организацията „Паблик ситизън“ (Public Citizen). Но при Тръмп проблемът се е изострил драстично.

Трябва обаче да се има предвид, че думата „корупция“ се употребява в САЩ в по-широк смисъл, отколкото у нас. В немската езикова употреба тя обикновено означава юридически доказуема подкупност. Когато в САЩ се говори за корупция в обкръжението на президента, се има предвид, от една страна, обвинението, че Тръмп осигурява политически услуги на финансиращи го лица в страната и в чужбина – което би било корупция и в немския смисъл на думата. От друга страна, се има предвид и това, че Тръмп използва президентския пост, за да трупа допълнително богатство за себе си и за семейството си.

1,4 милиарда долара само от криптосделки

Само от сделки с криптовалути Тръмп е реализирал приход от 1,4 милиарда долара от началото на втория си мандат, казва Гилбърт в интервю за „Функщрайфцуг“ (Funkstreifzug) на Баварското радио (BR). Тази цифра може да се извлече от декларацията за доходите на Тръмп, която американските президенти са длъжни да публикуват всяка година.

Как се реализират тези печалби в криптоиндустрията, обяснява с пример финансовият експерт Марк Хейс от американската организация за граждански права „Дименд прогрес“ (Demand Progress): „Една от големите сделки беше споразумението между „Уърлд либърти файненшъл“ (World Liberty Financial), „Бинанс“ (Binance) и държавния инвестиционен фонд на Обединените арабски емирства.“ „Уърлд либърти файненшъл“ е криптофирма, тясно свързана със семейството на Тръмп, която е създала собствена криптовалута. „Бинанс“ е най-голямата криптоборса в света. Емирствата са инвестирали в тази борса два милиарда долара, като плащането е минало през криптовалутата на близката до Тръмп фирма. Заради тази огромна инвестиция стойността на дигиталната валута е скочила рязко.

Малко след сделката управляващата династия на емирствата според информацията е придобила дялове в близката до Тръмп компания „Уърлд либърти файненшъл“ на стойност 500 милиона долара. Очевидно като насрещна услуга администрацията на Тръмп е облекчила правилата за износ и лицензиране в полза на емирствата.

Експерт по корупция: поведението на Тръмп „застрашава демокрацията“

Примерът показва, че схемите са сложни и трудно се доказват юридически. Експертът по корупция Хейс въпреки това смята, че поведението на Тръмп застрашава демокрацията, още повече че за този вид криптосделки президентът сам формулира правилата: като президент той е прокарал много благоприятни законови рамки, от които се възползват собствените му фирми.

Но не става дума само за криптовалути. Депутати демократи в надзорната комисия на Конгреса са изчислили, че ако се съберат дигиталните активи на Тръмп, сделките с недвижими имоти и други транзакции, личното състояние на президента е нараснало с до 9,7 милиарда долара от началото на втория му мандат. Тази цифра не може да бъде доказана с точност.

От подарения джъмбоджет до сделките с имоти

Белият дом уверява, че няма никакви конфликти на интереси и че президентът действа единствено в интерес на страната. Експерти по корупция като Марк Хейс виждат нещата по друг начин. За тях има дълъг списък от действителни или предполагаеми парични потоци и политически услуги. Например подареният от Катар самолет Boeing 747, който Тръмп вече използва като президентски самолет, или сделките с имоти в района на Персийския залив. „Президентът осигурява финансови предимства не само на себе си и на приятелите си“, подчертава Хейс. „Той сключва сделки в ущърб на националните интереси в полза на собствените си семейни интереси.“

Да бъде потърсена отговорност от Тръмп за това поведение обаче е станало още по-трудно в сравнение с първия му мандат. Най-вече защото няколко месеца преди началото на втория мандат на Тръмп Върховният съд гарантира на президента много широк имунитет, тоест защита от наказателно преследване. А администрацията на Тръмп съкрати персонала в много ведомства, например в областта на борбата с изпирането на пари.

Обвинение: помилване срещу пари

Лиза Гилбърт от гражданската организация „Паблик ситизън“ дава и други примери за съмнително поведение на Тръмп: президентът е помилвал или смекчавал присъдите на редица осъдени лица, след като големи суми са постъпили в политически комитети за набиране на средства, близки до републиканците на Тръмп.

И това, че Тръмп е отменил практически всички мерки за опазване на климата, въведени от предшественика му Джо Байдън, е пряко свързано с дарения за кампании от петролната и газовата индустрия, казва Гилбърт: „Затова Тръмп отмени субсидиите за вятърна енергия и други възобновяеми източници. За съжаление, това е пряката връзка.“

Настроенията в САЩ изглежда се променят

Но и демократите се възползват от дарения за кампании от големи корпорации. „Избирателите не знаят дали демократите изобщо са по-добри от републиканците“, признава сенаторът демократ Шелдън Уайтхаус. Междувременно обаче общественото мнение започва да се събужда. Действително настроенията като че ли се обръщат срещу Тръмп и републиканците малко преди междинните избори за Конгрес на 3 ноември.

Според допитване на агенция Асошиейтед прес (AP) вече мнозинството американци смятат, че президентът Тръмп се интересува повече от собствената си изгода, отколкото от доброто на гражданите. 41% от анкетираните определят поведението на президента си като незаконно, а други 18% – като поне неетично.

Статия, написана от Ралф Борхард (BR), първоначално публикувана на 21 октомври 2026 г., 05:16 (ЦЕЛВ).