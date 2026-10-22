БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев: ЕП се използва от български евродепутати с...
Чете се за: 03:00 мин.
ЕП критикува правителството на Радев за слабата реакция...
Чете се за: 04:22 мин.
Съдът в Охрид оправда нападателите на Християн Пендиков
Чете се за: 02:37 мин.
Първите 150 000 дози инжекционни грипни ваксини по...
Чете се за: 01:05 мин.
Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн дава обяснения в районното...
Чете се за: 00:40 мин.
Съдът освободи предсрочно осъдения за смъртта на Милен...
Чете се за: 00:47 мин.
И. ф. главен прокурор Ваня Стефанова поиска сваляне на...
Чете се за: 01:37 мин.
Иван Шишков: Код "Червено" за инфраструктурата...
Чете се за: 04:37 мин.
Георг Георгиев: Не може държавата да се занимава с...
Чете се за: 09:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Милиардите на Тръмп: Къде е границата между бизнес и корупция?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 07:17 мин.
EBU
Запази

От началото на втория си мандат състоянието на Доналд Тръмп е нараснало с милиарди долари. Президентът на САЩ твърди, че действа единствено в интерес на страната. Критиците го обвиняват в корупция. Има ли основание в тези обвинения?

ebu милиардите тръмп корумпиран президентът сащ
Слушай новината

Гражданската активистка Лиза Гилбърт е един от най-известните гласове в борбата срещу политическата корупция в САЩ. Парите винаги са играли голяма роля в американската политика, казва съпредседателката на организацията „Паблик ситизън“ (Public Citizen). Но при Тръмп проблемът се е изострил драстично.

Трябва обаче да се има предвид, че думата „корупция“ се употребява в САЩ в по-широк смисъл, отколкото у нас. В немската езикова употреба тя обикновено означава юридически доказуема подкупност. Когато в САЩ се говори за корупция в обкръжението на президента, се има предвид, от една страна, обвинението, че Тръмп осигурява политически услуги на финансиращи го лица в страната и в чужбина – което би било корупция и в немския смисъл на думата. От друга страна, се има предвид и това, че Тръмп използва президентския пост, за да трупа допълнително богатство за себе си и за семейството си.

1,4 милиарда долара само от криптосделки

Само от сделки с криптовалути Тръмп е реализирал приход от 1,4 милиарда долара от началото на втория си мандат, казва Гилбърт в интервю за „Функщрайфцуг“ (Funkstreifzug) на Баварското радио (BR). Тази цифра може да се извлече от декларацията за доходите на Тръмп, която американските президенти са длъжни да публикуват всяка година.

Как се реализират тези печалби в криптоиндустрията, обяснява с пример финансовият експерт Марк Хейс от американската организация за граждански права „Дименд прогрес“ (Demand Progress): „Една от големите сделки беше споразумението между „Уърлд либърти файненшъл“ (World Liberty Financial), „Бинанс“ (Binance) и държавния инвестиционен фонд на Обединените арабски емирства.“ „Уърлд либърти файненшъл“ е криптофирма, тясно свързана със семейството на Тръмп, която е създала собствена криптовалута. „Бинанс“ е най-голямата криптоборса в света. Емирствата са инвестирали в тази борса два милиарда долара, като плащането е минало през криптовалутата на близката до Тръмп фирма. Заради тази огромна инвестиция стойността на дигиталната валута е скочила рязко.

Малко след сделката управляващата династия на емирствата според информацията е придобила дялове в близката до Тръмп компания „Уърлд либърти файненшъл“ на стойност 500 милиона долара. Очевидно като насрещна услуга администрацията на Тръмп е облекчила правилата за износ и лицензиране в полза на емирствата.

Експерт по корупция: поведението на Тръмп „застрашава демокрацията“

Примерът показва, че схемите са сложни и трудно се доказват юридически. Експертът по корупция Хейс въпреки това смята, че поведението на Тръмп застрашава демокрацията, още повече че за този вид криптосделки президентът сам формулира правилата: като президент той е прокарал много благоприятни законови рамки, от които се възползват собствените му фирми.

Но не става дума само за криптовалути. Депутати демократи в надзорната комисия на Конгреса са изчислили, че ако се съберат дигиталните активи на Тръмп, сделките с недвижими имоти и други транзакции, личното състояние на президента е нараснало с до 9,7 милиарда долара от началото на втория му мандат. Тази цифра не може да бъде доказана с точност.

От подарения джъмбоджет до сделките с имоти

Белият дом уверява, че няма никакви конфликти на интереси и че президентът действа единствено в интерес на страната. Експерти по корупция като Марк Хейс виждат нещата по друг начин. За тях има дълъг списък от действителни или предполагаеми парични потоци и политически услуги. Например подареният от Катар самолет Boeing 747, който Тръмп вече използва като президентски самолет, или сделките с имоти в района на Персийския залив. „Президентът осигурява финансови предимства не само на себе си и на приятелите си“, подчертава Хейс. „Той сключва сделки в ущърб на националните интереси в полза на собствените си семейни интереси.“

Да бъде потърсена отговорност от Тръмп за това поведение обаче е станало още по-трудно в сравнение с първия му мандат. Най-вече защото няколко месеца преди началото на втория мандат на Тръмп Върховният съд гарантира на президента много широк имунитет, тоест защита от наказателно преследване. А администрацията на Тръмп съкрати персонала в много ведомства, например в областта на борбата с изпирането на пари.

Обвинение: помилване срещу пари

Лиза Гилбърт от гражданската организация „Паблик ситизън“ дава и други примери за съмнително поведение на Тръмп: президентът е помилвал или смекчавал присъдите на редица осъдени лица, след като големи суми са постъпили в политически комитети за набиране на средства, близки до републиканците на Тръмп.

И това, че Тръмп е отменил практически всички мерки за опазване на климата, въведени от предшественика му Джо Байдън, е пряко свързано с дарения за кампании от петролната и газовата индустрия, казва Гилбърт: „Затова Тръмп отмени субсидиите за вятърна енергия и други възобновяеми източници. За съжаление, това е пряката връзка.“

Настроенията в САЩ изглежда се променят

Но и демократите се възползват от дарения за кампании от големи корпорации. „Избирателите не знаят дали демократите изобщо са по-добри от републиканците“, признава сенаторът демократ Шелдън Уайтхаус. Междувременно обаче общественото мнение започва да се събужда. Действително настроенията като че ли се обръщат срещу Тръмп и републиканците малко преди междинните избори за Конгрес на 3 ноември.

Според допитване на агенция Асошиейтед прес (AP) вече мнозинството американци смятат, че президентът Тръмп се интересува повече от собствената си изгода, отколкото от доброто на гражданите. 41% от анкетираните определят поведението на президента си като незаконно, а други 18% – като поне неетично.

Статия, написана от Ралф Борхард (BR), първоначално публикувана на 21 октомври 2026 г., 05:16 (ЦЕЛВ).

#Доналд Тръмп #сделки #САЩ

Последвайте ни

ТОП 24

Дрон удари петролното находище „Шайба“, има двама загинали
1
Дрон удари петролното находище „Шайба“, има двама загинали
И. ф. главен прокурор Ваня Стефанова поиска сваляне на имунитета на депутат от 52-рото Народно събрание
2
И. ф. главен прокурор Ваня Стефанова поиска сваляне на имунитета на...
Иван Шишков: Код "Червено" за инфраструктурата в цяла Северна България
3
Иван Шишков: Код "Червено" за инфраструктурата в цяла...
"Звукът на спасението": Ранен украински войник е евакуиран с дрон
4
"Звукът на спасението": Ранен украински войник е...
Седем задържани при полицейска акция в Поморие и Ахелой, откриха наркотици, боеприпаси и стотици пликчета
5
Седем задържани при полицейска акция в Поморие и Ахелой, откриха...
3 години след присъдата по делото „Милен Цветков“: Кристиан Николов иска да бъде предсрочно освободен
6
3 години след присъдата по делото „Милен Цветков“:...

Най-четени

Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
1
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
2
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към пристанището на Одеса
3
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към...
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с обществени поръчки
4
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с...
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между Карнобат и Айтос (СНИМКИ)
5
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между...
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да изнесат от болница „Св. Георги“ в Пловдив
6
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да...

Още от: По света

МВнР за присъдата на Християн Пендиков: Ще продължим да подкрепяме българите в РСМ в борбата им за равни права
МВнР за присъдата на Християн Пендиков: Ще продължим да подкрепяме българите в РСМ в борбата им за равни права
Зеленски обвини Русия в използване на касетъчни бомби Зеленски обвини Русия в използване на касетъчни бомби
Чете се за: 03:55 мин.
Втори задържан за убийството на руския художник Роберт Кузовков в Полша Втори задържан за убийството на руския художник Роберт Кузовков в Полша
Чете се за: 01:15 мин.
Тревожен ръст на морбили в световен мащаб: Случаите при деца под 5 години са се увеличили с 40% за четири години Тревожен ръст на морбили в световен мащаб: Случаите при деца под 5 години са се увеличили с 40% за четири години
Чете се за: 02:15 мин.
Италия и Испания отменят граничния контрол за гражданите на двете страни заради кризата в Сеута Италия и Испания отменят граничния контрол за гражданите на двете страни заради кризата в Сеута
Чете се за: 01:22 мин.
Международният наказателен съд е носител на наградата "Сахаров" Международният наказателен съд е носител на наградата "Сахаров"
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Румен Радев: ЕП се използва от български евродепутати с ограничена политическа легитимност в собствената им страна
Румен Радев: ЕП се използва от български евродепутати с ограничена...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
ЕП критикува правителството на Радев за слабата реакция спрямо Русия след атаките в Черно море ЕП критикува правителството на Радев за слабата реакция спрямо Русия след атаките в Черно море
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Съдът в Охрид оправда нападателите на Християн Пендиков Съдът в Охрид оправда нападателите на Християн Пендиков
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Зеленски обвини Русия в използване на касетъчни бомби Зеленски обвини Русия в използване на касетъчни бомби
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Ива Михайлова ще бъде съдена задочно в Северна Македония
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
ДПС: Кого арестува Радев и кого страхува?
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Акция в подкрепа на задържания кмет на Сунгурларе, арестът му бил...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Престъпен сговор и търговия с влияние: Повдигнаха обвинения на...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ