Милица Мирчева завърши на 36-о място в маратона на световното първенство по лека атлетика

Милица Мирчева завърши на 36-о място в дисциплината маратон за жени от световното първенство по лека атлетика в Будапеща. Българската националка записа най-добро лично постижение за сезона с 2:36.45 часа.

Мирчева успя да стигне до най-добро класиране с 29-о място, но в края бе изпреварена от седем съпернички. Тя остана на около седем минути от рекордното бягане в кариерата си, което записа в Дания през 2022 г. за национален рекорд - 2:29.23 часа.

На миналогодишния световен шампионат Мирчева финишира на 15-о място с резултат от 2:30.20 часа.

Амане Шанкуле от Етиопия спечели световната титла в Будапеща с лично най-добро време за сезона 2:24.23 часа. Тя остави на второ място с 11 секунди пасив сънародничката си Готитом Гебресласе, която защитаваше титлата си от Юджийн. Трета остана мароканката Фатима Жардади.

