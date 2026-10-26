Минесота надделя над Ванкувър в НХЛ

Куин Хюз отбеляза гол и направи асистенция, а лидерът при реализаторите Кирил Капризов наниза 13-ата си шайба от началото на сезона в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ) при победа на Минесота Уайлд с 4:2 срещу Ванкувър Канъкс.

Хюз, който изигра първия си мач във Ванкувър след трейда на 12 декември 2025 г., достигна тази нощ границата от 500 точки в НХЛ и е вторият американец с най-бързо постижение. Брайън Лийч го направи в 496 двубоя, а Хюз – в 520.

Максим Шабанов помогна с гол и асистенция, а Боби Бринк отбеляза последното попадение за Уайлд, които поведоха с две точки на Юта Мамът на върха в Централната дивизия. Калвин Пикард направи 15 спасявания и бе преодолян само от Макс Сасън и Брок Бесър. Канъкс загубиха десети пореден мач (0-9-1).

Джейкъб Фаулър направи 33 спасявания и Монреал Канейдиънс спечели с 2:1 срещу Уинипег Джетс в двубой, който бе игран на открито на „Принцес Ауто Стейдиъм“. Лейн Хътсън и Кейдън Гъли вкараха головете за успеха, а Исак Росен бе точен за домакините.

Джейсън Робъртсън отбеляза две попадения и записа шести пореден мач с повече от точка, а Далас Старс спечели с 6:3 срещу Ню Йорк Айлъндърс. Уайът Джонстън, Тайлър Сегин, Мико Рантанен и Джъстин Хриковян също вкараха за тима от Тексас.

Райън О‘Райли вкара два пъти, включително победния гол, при успех на Нешвил Предатърс с 6:2 срещу Колорадо Аваланш. Стивън Стамкос също заби две шайби и добави асистенция, а Филип Форсберг и Джакс Дръри добавиха по едно попадение. Артури Лехконен и Девън Тоус бяха точни за Аваланш.