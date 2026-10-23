Миньор 2015 опази крепостта си срещу Берое

Миньор 2015 продължава да лети от началото на сезона в НБЛ. Съставът на Ивица Вукотич надви Берое Стара Загора със 110:104 в мач от третия кръг, който се изигра в зала "Борис Гюдеров". Срещата премина през множество серии, а най-интересното бе в заключителната четвърт, когато "чуковете" имаха последната дума, нанасяйки трето поредно поражение на момчетата на Даниел Клечков.

Това означава, че "жълто-черните" имат три победи пълен успех от три победи в родния елит, докато "зелено-белите" са на обратния полюс. На 31 октомври (събота) Миньор ще приеме Ботев 2012, а Берое ще бъде домакин на Политехника.

Водачеството често сменяше своя притежател на старта. Статуквото бе нарушено на бърза ръка чрез серия от 11-2, дело основно на Алекс Уандие и Георги Боянов. Кристофър Ролинс и Джордан Ролс бяха в основата светкавичния отговор за гостите, но „чуковете“ се радваха на разлика от 3 точки в края на дебютната част.

„Жълто-черните“ имаха достатъчно оръжия в нападение, за да останат на лидерската позиция в началото на втория период. За пореден път „зелено-белите“ намериха сили да си стъпят на краката, отговаряйки с нужната доза аргументи в офанзивен план. Това обаче не спря тимът от Перник продължи в същия дух и да фиксира 58:51 в своя полза на голямата почивка.

Стартът на второто полувреме бе огледално на първите две части, тъй като Игор Кесар пое щафетата за пернишкия пернишкият тим. Старозагорският отбор този път осъществи така желания обрат с помощта на Кръстомир Михов, Кристиян Челенков и Момчил Кадиев, за да си осигури аванс от 3 точки след 30 минути игра.

Честата смяна на водачеството отново се превърна в тенденция за начало на финалната десетка. Домакините заложиха на Боянов и Кесар, като това даде резултат по пътя към ново еднолично водачество. Усилията на Патрик Емилиен, Милен Захариев и Ролс доближиха отбора от Стара Загора само до 4 точки в последните 41 секунди, но Кесар сложи край на интригата на падение по-късно и това бе всичко.

Игор Кесар блесна за Миньор със своите 30 точки и 7 борби. Георги Боянов го последва с 23 и 9 овладени под двата ринга топки, Джърмейн Хед записа 18 и 13 асистенции. Алекс Уандие отбеляза 15 точки, Димитрие Малишич има 11 и 6 овладени под двата коша топки.

Патрик Емилиен приключи с 18 точки, 10 борби и 6 асистенции за Берое. Джордан Ролс (5 завършващи подавания) и Момчил Кадиев (8 завършващи паса) отбелязаха по 16 точки. Кръстомир Михов и Джордан Ролс реализираха по 15.