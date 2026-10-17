Миньор 2015 превзе Пловдив след драматичен край

Миньор 2015 се пребориха за още един успех в НБЛ. Баскетболистите на Ивица Вукотич надделяха над Ботев Академик с 96:93 в мач от втория кръг. В зала "Сила" двата отбора се предложиха среща, изпълнена с множество обрати, но в края "чуковете" удържаха крехката си преднина за две поред, като същевременно нанесоха първо поражение на момчетата на Давид Мазур в първенството.

Срещу името на тима от Перник личат пълен актив от две победи, докато отборът от Пловдив има успех и поражение. На 24 октомври (събота) Миньор ще има гостуване на Берое Стара Загора, а Ботев ще спори с Ботев 2012 в Ботевград.

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Стартът даде заявка за сериозна интрига, а водачеството почти постоянно сменяше своя притежател. Игор Кесар и Лъчезар Тошков обединиха усилия, докато от другата страна в основни реализатори се превърна Николай Михайлов. По-добрият потенциал офанзивен потенциал в този момент даде възможност на „чуковете“ първи да се настанят трайно на лидерската позиция и да дръпнат с 5 точки в края на откриващата част.

Кесар се прояви и в началото на втория период, когато двуцифрената разлика за „жълто-черните“ бе факт. Шон Мур намери сили да отговори и да върне „жълто-черните“ в играта, но отново тимът от Перник имаше по-добрите аргументи и това бе достатъчно да се прибере в съблекалнята при 52:46.

Размяната на кратки серии заплете интригата при подновяването на играта, като обичайните заподозрени от първото полувреме отново излязоха на сцената. Последва импулс, дело на Георги Боянов, за да може тимът от Перник отново да вземе предимство, повеждайки с 5 точки в края на предпоследната част.

Началото на финалната десетка също продължи да се развива по вкуса на гостите, които съумяха отново да държат водачеството в ръцете си. Васил Бачев и Шола Адебиси бяха в основата на поредния обрат, чрез който отборът от Пловдив взе глътка въздух. Смяната на водачеството стана тенденция, а два точни наказателни удара на Джърмейн Хед изведоха „чуковете“ с 3 плюс във финалните 5 секунди. В ответната атака Машан Върбица позволи Тошков да му открадне топката и до края времето просто изтече.

Игор Кесар поведе Миньор към драматичния успех с 28 точки и 10 борби. Георги Боянов навъртя 22 и 6 овладени под двата ринга топки, Джърмейн Хед се отличи с 18 и 9 асистенции. Лъчезар Тошков финишира с 11 и 6 овладени под двата ринга топки, Ерик Димитров реализира 10.

Шон Мур бе над всички за Ботев с 24 точки. Николай Михайлов има 17 и 8 борби, Васил Бачев вкара 13. Шола Адебиси (5 овладени под двата ринга топки), Ди Кю Никълсън и Димитър Стамов отбелязаха по 10 точки.