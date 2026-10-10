Миньор 2015 тръгна на висота срещу Шумен в НБЛ

Миньор 2015 не допусна колебания на старта на новия сезон в НБЛ. Момчетата на Ивица Вукотич сразиха Шумен със 123:101 в мач от първия кръг. В зала "Борис Гюдеров" тимът от Перник загатна, че ще диктува събитията в огромна част от двубоя и затвърди това мнение, най-вече през второто полувреме, когато изкова успеха срещу играчите на Росен Барчовски. Успехът на "чуковете" дойде основно след 14 точни стрелби зад дъгата срещу само 8 за "жълто-зелените".

На 17 октомври (събота) Миньор ще има гостуване на Ботев Академик. От своя страна Шумен ще бъде домакин на Ботев 2012 ден по-рано.

Началото премина в опипване на почвата и трудно можеше да се говори за по-сериозно откъсване в резултата. Постепенно домакините първи реализираха тази цел чрез Джърмейн Хед, Алекс Уандие и Георги Боянов, за да вземат двуцифрено предимство. Гостите не бяха в състояние да отговорят и „чуковете“ се радваха на преднина от 18 точки след 10 минути игра.

Импулс, даден главно от Майк Адеунми, показа, че „жълто-зелените“ имат сили да се противопоставят в хода на втората част, когато стопиха изоставането си до едноцифрени изражения. Последва отговор на Ерик Димитров, Боянов и Уандие, които върнаха увереността на тима от Перник за 59:46 в негова полза на голямата почивка.

Усилията на Лъчезар Тошков, Хед и Боянов се материализираха на старта на второто полувреме, тъй като „жълто-черните“ отново разполагаха с по-солидно предимство. Гостите този път удариха на камък, макар силното представяне на Зоуди Джаксън, Алан Харндън и Костадин Лазаров, а пернишкият тим нямаше спиране за аванс от 18 точки в края на предпоследния период. Финалната десетка не даде индикации за промяна на статуквото и единствената интрига до края бе какъв ще е крайният резултат.

Георги Боянов даде тон за убедителния успех на Миньор с 30 точки и 8 борби. Джърмейн Хед регистрира 21 и 8 асистенции, Алекс Уандие реализира 20, Ерик Димитров отбеляза 14 точки. Димитрие Малишич записа 12 и 7 овладени под двата ринга топки.

Майк Адеунми отговори за Шумен с 26 точки за Шумен, кати наниза 4 тройки. Дилън Коузлел добави 21 и 7 борби. Зоуди Джаксън наниза 15 точки, Алан Харндан (9 овладени под двата ринга топки) Костадин Лазаров реализираха по 14.