Младен Кашчелан е новият старши треньор на Септември София, съобщиха от клуба.

В неговият щаб влизат още Едуард Щайнбрехер - помощник треньор, Антонио Петков - помощник треньор и анализатор, Христо Николов - треньор на вратарите и Мартин Филипов - кондиционен треньор.

43-годишният черногорски специалист е бивш национал на своята страна с 25 мача за Черна гора. Като футболист натрупва богат международен опит, защитавайки цветовете на Карлсруе, Ягелония, Лудогорец, Арсенал Тула, Тосно, Тамбов и Балтика.

Кашчелан познава и българския футбол — през сезон 2011/2012 е част от състава на Лудогорец, който печели шампионската титла и Купата на България.

Треньорският му път преминава през щаба на Пари Нижни Новгород, където работи със Сергей Юран и Саша Илич, а впоследствие застава начело на Сокол (Саратов). Притежава лиценз UEFA Pro, придобит през май 2026 година.