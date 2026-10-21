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Мобилни кабинети ще осигурят прегледи и изследвания в 17 области на страната

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Мобилни кабинети ще осигурят прегледи и изследвания в 17 области на страната
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1435 профилактични прегледа и изследвания ще бъдат извършени с мобилни медицински кабинети, осигурени от Министерството на здравеопазването. Инициативата обхваща 17 области на страната и цели да подобри достъпа до медицинска помощ в населени места, където профилактиката и навременната диагностика често остават труднодостъпни. Това съобщиха от Министерство на здравеопазването.

Фокусът е върху майчиното и детското здраве, ранното откриване на заболявания и имунизациите. Медицинските екипи ще достигат до хора от уязвими общности, включително граждани от ромски произход и семейства в затруднено социално положение.

Със заповед на министъра на здравеопазването Катя Ивкова мобилните кабинети се предоставят за безвъзмездно ползване, а министерството осигурява финансирането на медицинските дейности.

Програмата предвижда:

  • - 360 акушеро-гинекологични прегледа в областите Пазарджик, Сливен, Софийска област и Търговище, включително цитологични и микробиологични изследвания и назначаване на лечение при необходимост.
  • - 500 профилактични прегледа на деца в областите Кюстендил, Силистра, Бургас и Сливен.
  • - Прегледи и имунизации чрез мобилни кабинети за обща практика в областите Варна, Плевен, Видин и Враца, включително имунизации на лица до 18-годишна възраст.
  • - 170 прегледа с мобилен флуорограф в областите Сливен и Благоевград.
  • - 195 ехографски прегледа в областите Шумен, Стара Загора и Враца.
  • - 210 прегледа и лабораторни изследвания в областите Стара Загора, Добрич и Видин, включително кръвна картина, глюкоза и холестерол.

Организацията на прегледите ще се осъществява от регионалните здравни инспекции в партньорство с лечебни заведения. Здравните медиатори ще съдействат за информирането на местните общности и насочването на пациентите към медицинските екипи.

С мобилните кабинети Министерството на здравеопазването поставя акцент върху активната профилактика - медицинската помощ да достига до хората, вместо те да бъдат принудени да я отлагат заради разстояние, транспортни затруднения или социални бариери.

Инициативата е част от изпълнението на приоритет „Здравеопазване“ в Националния план за действие 2024-2027 г. към Националната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030 г.).

#мобилни кабинети #профилактични прегледи

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