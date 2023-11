Модернистичен фонтан предизвиква недоумение във Виена

Фонтан, открит през октомври във Виена, предизвиква недоумение, подигравки и гняв, предаде АФП.

Мащабната творбата от сив бетон се състои от 33 фигури, сякаш изработени от малки деца, които обграждат струя вода.

Фонтанът е поръчан от Общината, за да бъде отбелязана 150-годишнината от снабдяването на града с изворна вода, с което Виена се гордее. Той беше открит тържествено на 24 октомври от кмета Михаел Лудвиг и от президента Александър ван дер Белен.

A new fountain has been unveiled in Vienna, celebrating 150 years of the city's spring water supply.



This is what they came up with, at a cost of €1.8 million of taxpayers' money...pic.twitter.com/BXPOM3vNbU