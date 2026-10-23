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Монфис проговори за раздялата със Свитолина: Тя стои зад някои от най-големите победи в живота ми, като най-красивата от всички е дъщеря ни Скай

Вяра Илиева от Вяра Илиева
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Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
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В емоционален пост френският тенисист излезе в нейна защита, след като през последните дни тя стана обект на сериозни критики заради решението си да сложи край на брака им.

Гаел Монфис и Елина Свитолина
Снимка: БГНЕС
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Гаел Монфис за първи път наруши мълчанието си и коментира публично в Instagram раздялата с Елина Свитолина.

На 19 октомври украинката първа обяви края на техния 5-годишен брак. Тя сподели, че емоционалната тежест и психическото изтощение от продължаващата война в родината ѝ Украйна са я накарали постепенно „да изгуби себе си“. Свитолина подчерта, че Монфис е бил неотлъчно до нея и няма виновни за раздялата. Двамата топ тенисти бяха заедно от 2018 година и имат дъщеря Скай, родена през октомври 2022 г.

В емоционален пост Монфис излезе в нейна защита, тъй като тя през последните дни стана обект на сериозни критики и онлайн атаки от страна на фенове заради решението си да сложи край на брака им.

„Елина се сблъска с критики, които намерих в най-добрия случай за несправедливи, а в най-лошия – за отровни. Въпреки че сърцето ми е разбито, аз ще й бъда вечно благодарен за нейната подкрепа и любов през годините. Когато бях готов да се откажа от тениса, тя ми даде нужния кураж да продължа. Тя стои зад някои от най-големите победи в живота ми, като най-красивата от всички е нашата дъщеря Скай", написа Гаел Монфис.

След това Монфис защити украинката:

„Въпреки че не дължеше обяснение на никого, Елина избра да говори честно за причините за решението си. Тя го направи по най-добрия възможен начин. Мнозина смятаха, че обяснението ѝ не е достатъчно перфектно и Елина сега трябваше да се изправи пред критики."

"Дори някои хора да не разбират нейните причини или да не са съгласни с тях, моля ви, помнете, че в една връзка се случват много повече неща, далеч от любопитните очи, отколкото могат да бъдат обяснени в една публикация", добави французинът, който обяви края на кариерата си съвсем скоро.

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