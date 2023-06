Моуриньо подари медала си на фен и се нахвърли върху съдиите

Наставникът на Рома – Жозе Моуриньо видимо не беше доволен след поражението от Севиля във финалния мач на Лига Европа, игран на „Пушкаш Арена“ в Будапеща.

Отборът на Севиля триумфира за исторически седми път в турнира Лига Европа, след като надигра след изпълнение на дузпи италианския тим.

След края на срещата Рома получи сребърните медали от представителите на УЕФА, а португалецът свали своето отличие. Това беше първа загуба за Специалния на финал в европейските клубни турнири и той беше доста разочарован.

Веднага след като получи сребърния си медал, португалецът отиде при тифозите на Рома и го метна към един от тях.

Наставникът през целия мач репликираше съдията Антъни Тейлър, видимо недоволен от неговите отсъждания.

След мача той бе забелязан да напада с обидни думи съдийската бригада на паркинга, която се готвеше да отпътува от стадиона.

Jose Mourinho not a happy man after Roma’s #UELfinal loss.



He yells at referee Anthony Taylor while UEFA official tries to calm him down



pic.twitter.com/r7Q0H4c0CH