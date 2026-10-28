МС: В бюджет 2027 г. няма да се отменят увеличените средства за семействата и подкрепата за бизнеса

В Бюджет 2027 няма да се отменят или намаляват анонсираните вече от министър-председателя Румен Радев на заседанието на Министерския съвет от 14 октомври увеличения на средствата в подкрепа на семействата и децата, майките, учениците, студентите, пенсионерите, по отношение на доходите, както и в подкрепа на българския бизнес. Това заявиха в позиция от правителствения пресцентър.

Правителството ще изпълни тези поети ангажименти, въпреки наследените прекомерен дефицит, празна хазна и поети необезпечени ангажименти за години напред, допълват от "Дондуков" 1.