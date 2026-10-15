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АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

МВнР: България изрази солидарност с Румъния след пожара на танкера „Яра Джей“

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България изразява солидарност с Румъния след пожара на борда на танкера „Яра Джей“ в Черно море, заявиха от Министерството на външните работи в Екс.

„Повтарящите се инциденти, засягащи търговското корабоплаване в региона, са повод за дълбока загриженост. Докато се изясняват обстоятелствата около пожара, тясното сътрудничество между България и Румъния е от съществено значение за осигуряване на безопасното преминаване на търговските кораби в Черно море. Това ще бъде един от основните ни приоритети по време на предстоящите дискусии в Европейския съвет“, написаха от МВнР.

Търговски кораб, пуснал котва в румънски териториални води в Черно море, се запали късно вчера, а екипажът му беше евакуиран, съобщи Румънската морска администрация, цитирана от Ройтерс. Румънският министър на отбраната Раду Мируца заяви, че все още не е ясно дали корабът, плаващ под флага на Коморските острови, е бил поразен от дрон. Предстои разследване на обстоятелствата около инцидента.

Агенция Аджерпрес съобщи тази сутрин за пожар и на друг кораб - "Уайд Трейдър", плаващ под флага на Сан Марино. Плавателният съд се намира на около 13 морски мили югоизточно от Сулина. В резултат на инцидента осем души са в неизвестност.

#атаките в Черно море #ударен кораб в Черно море #румъния

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